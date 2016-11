In Wittdorf brannte am Abend der Dachstuhl eines Hauses. (Christian Butt)

Das Feuer brach am Mittwochabend gegen 18 Uhr im Dachgeschoss des alten Hauses aus. Nach ersten Informationen der Feuerwehr brannte es aus ungeklärter Ursache in einem Kinderzimmer. Die Kinder und ihr Vater hatten sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Sicherheit gebracht. Allerdings zog sich der Mann bei dem Versuch das Feuer selber zu löschen eine Rauchvergiftung zu und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Kinder blieben unverletzt.

Da es stark aus dem Dach qualmte und Feuerschein an den Fenstern zu sehen war, versuchten die Einsatzkräfte das Feuer von außen zu kühlen und gingen zeitgleich mit einem Atemschutztrupp im Inneren vor. Dank einer Wärmebildkamera konnte das Feuer in den stark verqualmten Räumen schnell entdeckt und gelöscht werden. Weil sich das Feuer auch auf das Dachgebälk ausgebreitet hatte, mussten die Feuerwehr die Dachpfannen herunterschlagen und die Dachisolierung entfernen, um letzte Glutnester zu finden.

Das Haus ist vorerst unbewohnbar. Die Polizei hat noch während des Löscheinsatzes erste Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Insgesamt war die Feuerwehr mit über 100 Kräften von fünf Ortsfeuerwehren im Einsatz.