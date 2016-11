Symbolbild: Bananenspinne im Supermarkt. (Polizei)

Eine Kundin hat in einem Discounter in der Brockeler Straße eine Brasilianische Bananenspinne entdeckt. Die Angestellten reagierten besonnen: Sie sperrten den Bereich ab und informierten die Polizei. Ein Gefahrentierexperte fing die Spinne ein. Weitere Tiere wurden bei dem Vorfall am Samstag nicht entdeckt, die gesamte Bananenlieferung wurde dennoch in Augenschein genommen. Hinweise auf weitere Insekten ergaben sich allerdings nicht. Dennoch wurde die gesamte Lieferung aus dem Supermarkt entfernt.

Ein Biss der Brasilianischen Bananenspinne kann nach Angaben der Polizei tödlich sein. (wk/dpa)