Die Linie 4 kostet mehr Geld. (Hans-Henning Hasselberg)

Für die Verlängerung der Straßenbahnlinie 4 muss die Gemeinde in diesem Jahr noch einmal 300.000 Euro nachfinanzieren. Die Bahn rollt seit August 2014 von Borgfeld bis Falkenberg. Die Bauunternehmen Matthai, Steinbrecher und Winkler haben Mehrkosten in Millionenhöhe angemeldet. Das Konsortium hatte nach dem Konkurs des Generalunternehmers Walthelm im Herbst 2013 und einer europaweiten Ausschreibung den Weiterbau der Linie 4 übernommen (wir berichteten).

Durch die Walthelm-Pleite verteuerte sich die Verlängerung der Straßenbahnlinie um 7,6 Millionen Euro. 2,3 Millionen Euro davon musste Lilienthal finanzieren, für die übrigen 5,3 Millionen kamen der Bund, das Land Niedersachsen und Bremen auf.

Unterm Strich steht eine Millionensumme

Die Schlussrechnung des Firmenkonsortiums fiel noch höher aus, wie Rüdiger Reinicke, Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe Lilienthal GmbH (WBL), der Redaktion erklärt. Die Baufirmen hätten 70 Nachträge geltend gemacht. Doch die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) in Hannover, die alle Rechnungen prüft, akzeptierte die hohe Summe nicht.

„Wir haben mit den Firmen über alle Nachträge akribisch verhandelt“, sagt Reinicke. „Wir haben alles ausverhandelt.“ Die Firmen hatten mehr Material gebraucht als geplant, einige Leitungen und Kanalrohre mussten neu verlegt werden. Dazu kamen die Beseitigung von Schäden an Häusern auf beiden Seiten der Hauptverkehrsader und Mehrkosten beim Angleichen des Pflasters an das der privaten Grundstücke sowie der Einbau von schalldämmenden Fenstern als Lärmschutz. Unterm Strich stehen eine Millionensumme und eine Mehrbelastung von 300.000 Euro für die Gemeinde Lilienthal. Die muss sie durch neue Kredite finanzieren. War‘s das? „Ja, bis auf Kleinigkeiten“, so schätzt Reinicke das ein. „Große Risiken sehe ich nicht mehr.“

Geld von insolventem Unternehmen eher unwahrscheinlich

Offen bleibt auch weiterhin der Ausgang der Auseinandersetzung mit Walthelm, dem insolventen Generalunternehmer für die Verlängerung der Linie 4. Wie berichtet, fordert das in die Pleite geschlidderte Unternehmen Schadenersatz in Höhe von elf Millionen Euro wegen eines „gestörten Bauablaufs“ und weitere elf Millionen, weil die Baukolonnen, die bereits Monate im Verzug waren, nach der fristlosen Kündigung des Vertrags nicht weiterarbeiten durften. Doch sind die Walthelm-Forderungen nach Reinickes Worten „nicht belegt“.

Im Gegenzug fordert die WBL als Bauherrin der Straßenbahnverlängerung von Walthelm 8,9 Millionen Euro wegen „Schlechtleistungen“ und kündigungsbedingter Mehrkosten. Dabei stützt sie sich auf zwei Gutachten. Ob die WBL und damit die Gemeinde jemals einen Euro vom insolventen Unternehmen bekommt, steht jedoch in den Sternen.