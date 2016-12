Elf Parkplätze an der Diedrich-Speckmann-Straße muss die 76-jährige Gerda Rohr-Hesse sauber halten. Ab und zu hilft ihr dabei ein Nachbar. (Hans-Henning Hasselberg)

Als sie das Haus in der Diedrich-Speckmann-Straße 1994 gekauft habe, hätte sie von dieser Reinigungspflicht nichts gewusst, sagt Gerda Rohr-Hesse. Vielleicht sei die erst nach ihrem Einzug wirksam geworden. Nein, sagt die Gemeinde, die Reinigungspflicht sei in fast allen Wohnstraßen Lilienthals bereits 1990 mit Einführung der neuen Straßenreinigungssatzung in Kraft getreten. „Ich finde das so unglaublich ungerecht“, sagt die Rentnerin. Blitzt er da mal wieder kurz auf, der kleine aber feine Unterschied zwischen gerecht und rechtmäßig? Es scheint so. Die Gemeindeverwaltung sieht jedenfalls keine Möglichkeit, die Anliegerin von dieser Pflicht zu befreien.

Eigentlich hatte sich Gerda Rohr-Hesse schon damit abgefunden, dass die Verwaltung anscheinend rechtlich auf der sicheren Seite ist, obwohl der die Straßenreinigungspflicht gemäß Niedersächsischem Straßengesetz (NStrG) Paragraph 52 Absatz 2 eigentlich obliegt. Eigentlich, denn laut Absatz 4 des selben Paragraphen können Gemeinden ihre Reinigungspflicht an die Eigentümer angrenzender Grundstücke per Satzung übertragen. Was die Gemeinde 1990 auch getan hat – und was Gerda Rohr-Hesse beim Kauf ihres Hauses 1994 nicht gewusst hat, wie sie sagt.

Verwaltung: Alles geht mit rechten Dingen zu

Jahrelang ärgerte sie sich über diese Regelung, 2012 fragte sie zuletzt bei der Verwaltung an, ob da denn alles mit rechten Dingen zugehe – und musste zur Kenntnis nehmen, dass dem so sei. Zum Glück habe sie einen ebenso freundlichen wie hilfsbereiten Nachbarn, der ihr immer wieder gern behilflich sei. Doch der Mann sei selber schon 80 Jahre alt, und eigentlich wolle sie ihm das gar nicht zumuten, „auch wenn er es gern macht“.

Als sie jetzt aber hörte, dass bei Reihenhäusern durchaus nicht nur die direkten Straßenanlieger, sondern alle Eigentümer anteilig zur Reinigungspflicht herangezogen werden könnten, wollte sie es doch noch einmal versuchen. „Denn es betrifft ja auch nicht nur mich, sondern auch andere hier in der Straße.“

Rückwirkend können andere Anwohner nicht verpflichtet werden

Offenbar ohne Erfolgsaussichten, wie die Redaktion auf Anfrage bei Sachbearbeiter Florian Peters im Ordnungsamt erfuhr. In der Tat habe Lilienthal wie andere Gemeinden auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, seine Reinigungspflicht an die Grundstückseigentümer zu übertragen. Das gelte bis auf einige, vielbefahrene Gemeindestraßen für die allermeisten Wohnstraßen.

Die Regelung, dass auch rückwärtige Reihenhausanlieger zur Reinigung herangezogen werden könnten, gibt es laut Peters in der Lilienthaler Satzung nicht. Das könne sich höchstens auf Gemeinschaftsgrundstücke bei Mehrfamilienhäusern beziehen, vermutet er. In Lilienthal umfasse die Straßenreinigungspflicht „alle an ein Grundstück angrenzenden öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich der Fahrbahnen und Gehwege, einschließlich gemeinsamer Rad- und Gehwege, Gossen, Radwege, Parkspuren, Grün-, Trenn-, Seiten- und Sicherheitsstreifen, angefangen von der Grundstücksgrenze bis zur Fahrbahnmitte“.

Und darunter fielen auch die elf Parkplätze vor dem Haus von Gerda Rohr-Hesse, so Peters, der zwar Verständnis für das Anliegen der Falkenbergerin zeigt, für die er dennoch keine Lösung ihres Problems sieht. Zunächst müsste sich jeder beim Hauskauf auch über mögliche Pflichten erkundigen, die damit verbunden sein könnten, meint der Verwaltungsmitarbeiter. Sein Tipp: Die Anliegerin solle sich eine Firma nehmen, die die Reinigung für sie übernimmt.

Rente reicht nicht für Auftrag an Reinigungsfirma

Für Gerda Rohr-Hesse ist das allerdings keine Alternative. Dafür würde ihre Rente nicht reichen, sagt sie, denn seit fünf Jahren zahle sie einer Firma bereits rund 400 Euro im Jahr für die Gehwegreinigung. „Aber das ist ja nur der Fußweg, die Parkplätze wären ja erheblich teurer“, so die 76-Jährige.

Haus und Garten erstrecken sich über rund 30 Meter entlang der Diedrich-Speckmann-Straße, das Laub der Straßenbäume muss sie auf den Parkplätzen genauso beseitigen wie Schnee. In diesem Jahr habe sie es eigentlich mal darauf ankommen lassen wollen, sagt sie nachdenklich. Aber da ist ja ihr aufmerksamer Nachbar, plötzlich war schon wieder alles Laub entsorgt.

Dass die Gemeinde wegen nicht eingehaltener Reinigungspflicht schon mal Bußgelder verhängen musste, daran kann sich Florian Peters nicht erinnern. Meist reiche es schon, wenn sich ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes melde, um Hauseigentümer auf ihre Pflichten hinzuweisen.

Den Ärger von Gerda Rohr-Hesse kann Florian Peters verstehen, eine übermäßige Härte oder Ungerechtigkeit, so schrieb er seinerzeit der Rentnerin, könne er allerdings nicht erkennen. Der von ihr beschriebene Mehraufwand betreffe schließlich alle Grundstücke, die an einer Straße liegen. „Und bei Eckgrundstücken kann die Reinigungspflicht sogar Kreuzungsbereiche und mehrere Straßen umfassen.“