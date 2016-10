Ein ausgebranntes Auto bei Rotenburg. (Christian Butt)

Ein Kleinwagen war gegen 6.30 Uhr nach einem Verkehrsunfall an der Straße Moorkamp in Bartelsdorf ausgebrannt aufgefunden worden. Von der vermeintlichen Fahrerin, einer 30-jährigen Frau aus Schneverdingen, fanden die Beamten zunächst keine Spur. Bei der Überprüfung der möglichen Fahrtstrecke in Richtung Westervesede entdeckte die Polizei an der Kreisstraße 211 in regelmäßigem Abständen persönliche Gegenstände.

Die Frau konnte um kurz nach 9 Uhr von der Feuerwehr gefunden werden. Zuvor waren etwa 100 Einsatzkräfte wie an einer Perlenkette aufgereit über die Felder gelaufen. Von einem Drehleiterkorb aus suchten die Feuerwehrleute mit einer Wärmebildkamera, denn am Donnerstagmorgen war es sehr nebelig und die Sichtweite schlecht. Vom Korb aus hörten die Ehrenamtlichen Schreie und konnten die Frau daraufhin auf einer Wiese finden. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Die Unfallursache ist noch unklar.

Das Wrack befindet sich auf einem drei Kilometer entfernten Feld. Dieses hat die Frau mit dem Wagen überquert und ist schließlich in einen Graben gefahren. Kurz darauf ist das Auto in Flammen aufgegangen. (wk)