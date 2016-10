Ein wenig Speichel kann helfen, Leben zu rettern. (dpa)

Mit blonden Haaren lächelt Kirsten Dollen in die Kamera. So zeigt sie das Foto auf dem Plakat. Dabei sind die Haare jetzt weg. Ausgefallen durch die Chemotherapie. „Aber den Humor habe ich behalten“, erzählt sie am Telefon und lacht, als sie witzelt, naja, jetzt brauche sie weniger Shampoo. Was Kirsten Dollen dagegen mehr als alles andere braucht, ist ein Stammzellspender. Seit April frisst eine seltene Art der Leukämie an ihren Knochen. Lilienthaler Freunde wollen dem nicht tatenlos zu sehen. Astrid und Martin Kreß organisieren eine Typisierung, das Erfassen von möglichen Spendern, und hoffen darauf, dass am Sonnabend, 8. Oktober, viele gesunde Menschen zwischen 18 und 55 Jahren sich kostenlos typisieren lassen, kurz und schmerzfrei mit zwei Wattestäbchen von 10 bis 17 Uhr im Christus-Centrum Oasis, Goebelstraße 55-57.

Familienangehörige hat Kirsten Dollen keine mehr. Da sagten die Kreß‘ zu ihr: „Wir sind deine Familie.“ Zu der Zeit ging es der Freundin gut. Sie lebte zehn Jahre in Nordspanien, unterrichtete Englisch und lernte Baskisch. Im April dieses Jahres meldete sich die Krankheit mit leichten Schmerzen. Dann die Wucht der Diagnose: Plasmazellenleukämie, eine Krebserkrankung des blutbildenden Systems, die so selten ist, dass die Ärzte zu Kirsten Dollen sagten: „Bei ihrer Art wissen wir nicht, was wir machen sollen.“

Typisierung als neue Chance

Die 52-Jährige gab Job und Wohnung im Baskenland auf und zog nach Ulm. Dort wird sie im Universitäts Klinikum behandelt. Dort erhält sie am Donnerstag eine Transplantation eigener, gesund gezüchteter Stammzellen. Wenn das nicht anschlägt, kann ihr nur noch die Stammzell-Transplantation eines genetischen Zwillings helfen. Der ist bisher in der weltweiten Spender-Datenbank nicht erfasst.

Darum saßen Astrid, Martin und Tochter Nomi Kreß im August abends am großen Esstisch in ihrem Wohnzimmer und grübelten. Sie wollten helfen, aber wussten nicht wie. Astrid Kreß, von Beruf Palliativ-Schwester, rief im deutschen Zentralregister für Stammzell-Spenden in Ulm an und erhielt dort erste Informationen über Typisierungen, so heißt die Ersterfassung von Stammzellspendern. Die Chance, darüber einen genetisch geeigneten Spender zu finden, liegt für Kirsten Dollen bei 0,01 Prozent, weiß Martin Kreß heute. Aber, so sagten sie sich an jenem Abend: „Familie steht füreinander ein.“ Auch wenn sie da schon ahnten, vor ihnen liegt viel Arbeit.

Sie machten weiter und fanden im Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR) einen Unterstützer. Das NKR arbeitet „überregional in der gesamten Republik und ist eine der größten Dateien Deutschlands“. Mehr als 320.000 Spender haben sich bis Oktober 2015 bei NKR registrieren lassen und „fast 1400 an Leukämie erkrankten Menschen konnte das NKR mit einer Stammzellspende die Chance auf ein neues Leben geben“. Pro Person kostet eine Typisierung 50 Euro, der Verein übernimmt diese Kosten, so Astrid Kreß.

Die Lilienthaler Astrid, Martin und Nomi Kreß hoffen auf viele Menschen, die sich als Stammzellspender erfassen lassen. (Undine Zeidler)

Für Spender in Lilienthal erfolgt die Aktion kostenfrei. Als Nächstes brauchten Astrid und Martin Kreß Räume und Helfer. Weil sie selber Mitglieder im Christus-Centrum Oasis sind, fragten sie zuerst dort und waren wieder einen Schritt weiter. Die Pfadfinder der Kirche halfen außerdem, die Plakate aufzuhängen, und Martin Kreß bekam ein Gefühl von „gutem Rückwind“ für diese Hilfsaktion. Inzwischen guckt Kirsten Dollens Porträt an vielen Stellen im Ort von dem Plakat auf hellgrünem Grund. Das wirbt: „Lebensretter gesucht!“ Für 40 große Plakate hat der Zimmermann Kreß mit seinen kräftigen Händen Aufsteller gezimmert. Die stehen jetzt an Lilienthaler Straßen. Trotzdem hat er das Gefühl, das sind noch zu wenige. Aber auch virtuell haben sie das Plakat verteilt. Es wandert durch die sozialen Netzwerke und zieht seine Kreise weit über Lilienthal hinaus.

Hilfsaktion für erkrankte Menschen

Diese Hilfsaktion öffnet auch Menschen füreinander. In einem Gespräch erfuhr Martin Kreß, dass ein Lilienthaler schon zweimal Stammzellen gespendet hatte und einer Italienerin dadurch das Leben gerettet habe. Das machte ihm Mut. Denn schnell war den Helfern klar geworden, sie organisieren diese Typisierung nicht nur für ihre Freundin. Martin Kreß sagt: „Was uns motiviert, wir machen das für viele andere.“ Das Ehepaar geht davon aus, dass die Chance bei fast 100 Prozent liegt, dass durch diese Aktion in Lilienthal jemandem auf dieser Welt geholfen werden kann. Jemanden vor dem Tod retten zu können, diesen Gedanken nennt Astrid Kreß einen „Hammer“.

Mehr als eine Chance bleibt die Stammzellspende trotzdem nicht. „Die Ärzte können keine Prognose abgeben“, sagt Martin Kreß. Wie bei jeder Organtransplantation muss das Immunsystem von Kirsten Dollen herunter gefahren werden, damit die neuen Stammzellen nicht abgestoßen werden. Ob diese dann wirklich ein gesundes neues Immunsystem im Körper aufbauen können, das wissen die Mediziner nicht, nicht Kirsten Dollen und nicht ihre Lilienthaler Unterstützer. Sollte der Körper sich wehren, daran will Astrid Kreß lieber nicht denken und spricht vom „Worst Case“– dem schlimmsten Fall. Neben aller medizinischen Hilfe für Kirsten Dollen leistet das Lilienthaler Ehepaar noch etwas anderes. Sie sind für die Freundin da. Das Handy ist Tag und Nacht an und zu ihrem Geburtstag fuhren sie die 700 Kilometer nach Ulm. „Das soziale Umfeld ist die beste Medizin für jeden Krebspatienten“, sagt Kirsten Dollen und weiß, dass es genau diese Menschen sind, für die sie weiter kämpft. Und sie hofft, dass sie wieder nach Spanien zurückkehren kann. So wie ihr Glaube sie durch diese Krankheit trägt, so überlässt sie deren Ausgang einer höheren Macht und sagt: „Das liegt in Gottes Hand.“ Stammzellen zu spenden liegt in ganz irdischen Händen.