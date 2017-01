Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Anwohner fotografieren Wolf am Rande von Borgfeld gesichtet?

Am Lehester Deich am Rande von Borgfeld ist am Sonnabend aller Wahrscheinlichkeit nach ein Wolf gesichtet worden. Anwohner haben das Tier fotografiert.