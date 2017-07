Symbolbild (dpa)

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr der Unbekannte am Montag an der Anschlussstelle Elsdorf in die falsche Richtung auf die Autobahn auf. Er war mit seinem Wagen auf dem äußeren Überholfahrstreifen, als ihm ein 30-jähriger Autofahrer entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich dieser mit seinem Wagen auf den Hauptfahrstreifen aus. Dort stieß das Auto des 30-Jährigen gegen 16.30 Uhr mit einem Sattelzug zusammen und kam an der Außenschutzplanke zum Stehen. Der Fahrer, seine 29-jährige Ehefrau und deren ein Monate altes Baby wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 49-jährige Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Der Unfallverursacher fuhr weiter Richtung Bremen und konnte nicht gefunden werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.



Die Polizei bittet Zeugen sich mit der Polizeidienststelle der Autobahnpolizei Sittensen in Verbindung zu setzen. Die Telefonnummer lautet 04282/594140. (dpa/lni)