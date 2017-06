Die Linie 4 verzeichnet in Lilienthal steigende Fahrgastzahlen. (Klaus Göckeritz)

In Lilienthal kommt die Straßenbahn immer besser an. Seit dem Start im August 2014 sind die Fahrgastzahlen nach Angaben der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) kontinuierlich gestiegen. Im vergangenen Jahr registrierte das Verkehrsunternehmen werktags durchschnittlich 4500 Einsteiger und Aussteiger in Lilienthal. Die Ticketerlöse stiegen auf fast 90 Prozent der geplanten Einnahmen. Darüber informierte Lilienthals Bürgermeister Kristian Tangermann den Gemeinderat am Dienstagabend im Rathaus gemeinsam mit Volker Arndt, Leiter des Centers für Verkehrsplanung und Qualität der BSAG.

Seit August 2014 fährt die Linie 4 von Borgfeld durch Lilienthal bis zur Endhaltestelle in Falkenberg. Nach Angaben der BSAG wurde die Fahrgastnachfrage kontinuierlich mit technischen Zähleinrichtungen erfasst. Danach stiegen im zweiten Halbjahr 2014 montags bis freitags im Schnitt 3800 Menschen in Lilienthal ein und aus. 2015 waren es rund 4000 pro Werktag. 2016 zählte die BSAG bis zu 4500 Ein- und Aussteiger.

Über die Landesgrenze

Zwei Drittel aller Fahrten führten über die Landesgrenze, also von Lilienthal nach Bremen und von Bremen nach Lilienthal. Im vergangenen Jahr wurden werktags im Schnitt 3000 Ein- und Aussteiger gezählt. Dazu kamen weitere 1500 Menschen, die in Lilienthal ein- und ausstiegen. Damit entwickelt sich der Binnenverkehr zur Stütze des Straßenbahnbetriebs.

Ein weiterer Mittelwert dokumentiert nach Angaben der BSAG den kontinuierlichen Anstieg der Fahrgastzahlen in Lilienthal. Sie lägen im Schnitt um mindestens fünf Prozent über dem jeweiligen Vorjahresmonat, betont das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Damit liege die Steigerungsrate in Lilienthal weit über der in Bremen.