Offensichtlich trieben in der vergangenen Woche Randalierer ihr Unwesen in Lilienthal. Wie die Polizei jetzt mitteilte, wurden dabei mehrere Autos mutwillig beschädigt. Die unbekannten Täter schlugen oder traten allein in der Nacht auf Mittwoch, 28. Juni, von fünf Fahrzeugen die Außenspiegel ab.

Die Wagen waren an der Tornéestraße, am Jan-Reiners-Weg und an der Dr.-Hünerhoff-Straße geparkt. Die Polizeistation Lilienthal hat unterdessen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04298 / 92000 zu melden.