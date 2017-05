Seit 2002 ist Rolf Wendelken regelmäßiger Besucher des Worphauser Schützenfestes – und hat dabei mit Sicherheit die längste Anreise. Wendelken wohnt in West Palm Beach in Florida, nur ein paar Kilometer von Donald Trumps Golfclub Mar a Lago entfernt. (Lars Fischer)

In wohl allen Schützenvereinen in unserem Lande gibt es Mitglieder, die man aufgrund ihrer Verdienste oder wegen ihrer Auffassung vom Schützenwesen "passionierte Schützen“ nennt. Im Schützenverein Worphausen trifft diese Bezeichnung mit Fug und Recht auf Rolf Wendelken zu, denn der wohnt in West Palm Beach im mehr als 5000 Kilometer entfernten Florida in den USA und reist seit 2002 alljährlich über den großen Teich zum Worphauser Schützenfest. 2006 wurde er dort sogar Schützenkönig.

West Palm Beach? Da war doch was?! Richtig: Auf seiner eigenen Anlage im Trump National Golf Club Mar a Lago spielt der neue US-Präsident Donald Trump auch nach seiner Amtseinführung dort regelmäßig fast an jedem Wochenende Golf – nur wenige Kilometer von Rolf Wendelkens Zuhause entfernt.

Kein Wunder, dass Rolf Wendelken beim jetzigen 63. Worphauser Schützenfest denn auch oft von Schützen und Schützenschwestern sowie von Worphausern auf die Besuche des Präsidenten im benachbarten Golfclub angesprochen wurde. Der ganze Bereich sei dann von Polizei und Militär abgeriegelt, erzählt Wendelken. Es sei schwer, die eigene Wohnung zu verlassen oder sie wieder zu erreichen. Anlieger, Einwohner und Verkehrsteilnehmer müssten zahlreiche Unannehmlichkeiten hinnehmen, und darüber seien diese keineswegs glücklich.

Zudem müsse die Stadt durch die Besuche des Präsidenten mit seinem Tross jedes Mal Kosten von rund einer Million Dollar berappen. Besonders schlimm sei es für einen privat betriebenen Flugplatz. Wenn der Präsident komme, dürften in einem Umkreis von 30 Kilometern keine Flugzeuge starten oder landen, so Wendelken.

1963 nach Florida ausgewandert

Im Gespräch mit dieser Zeitung erinnerte sich der in Worpswede geborene Rolf Wendelken, dass er im Jahre 1963 nach Florida ausgewandert sei. Zuvor habe er in der Bäckerei Schnackenberg in Tarmstedt eine Ausbildung zum Bäcker absolviert. Als er am 12. Juni 1963 in Miami angekommen sei, habe er sich dort schon am nächsten Tag einer Blinddarmoperation unterziehen müssen. Nach seiner Genesung habe er aber sogleich Arbeit in seinem erlernten Beruf gefunden. Später sei er als amerikanischer Soldat in Frankfurt, Berlin und Hanau stationiert gewesen.

Sein Interesse am Schützenwesen sei geweckt worden, als er 2001 seine Schwester Loni und seinen Schwager Heinrich Bartling in Worphausen besucht habe, sagte Rolf Wendelken weiter. Damals wurde im Ort gerade das Schützenfest gefeiert, und dorthin hätten seine Verwandten ihn natürlich mitgenommen. Weil er sich hier sofort sehr wohl gefühlt habe, habe er beschlossen, auch künftig alljährlich dieses Volksfest in seiner alten Heimat zu besuchen. Er bleibe meistens ein paar Wochen und nehme dann auch an weiteren Schützenfesten in der näheren Umgebung – natürlich in Schützenuniform – teil. Nur einmal habe er aus gesundheitlichen Gründen in West Palm Beach bleiben müssen.

Im Mai 2006 war beim 52. Worphauser Schützenfest die Sensation perfekt: Rolf Wendelken schickte mit einem Super-Schuss den Rumpf des hölzernen Königsadlers zu Boden und war somit der neue Schützenkönig. Für ein Jahr lang regierte er den Verein von Florida aus. Beim Krönungszeremoniell meinte Vorsitzender Jürgen Böschen, dass man den Monarchen zum nächsten Schützenfest wohl aus West Palm Beach abholen müsse.

Diese Idee setzten 19 Schützen und Schützendamen dann vor nunmehr zehn Jahren auch in die Tat um. Eine Woche lang konnte die von Jürgen Böschen angeführte Delegation die Gastfreundschaft ihres Schützenkönigs unter anderem unter den Palmen in dessen Garten genießen.

Gerne erinnern sich die Gäste aus dem Teufelsmoor auch an einige Veranstaltungen und Ausflüge. So nahmen sie zum Beispiel an der Feier des 40-jährigen Bestehens einer bayerischen Trachtengruppe aus Miami sowie an einer Delfinschau teil. Bei einem Ausflug in die Everglades durchquerten sie mit Flachbooten einige Sümpfe und fuhren dabei an Alligatoren, Schildkröten und unzähligen Wasservögeln vorbei. Nach der Ankunft in Worphausen bereiteten die Mitglieder ihrem König und den Rückkehrern einen herzlichen Empfang.

Zum jetzigen 63. Schützenfest wurde der inzwischen 77-jährige Rolf Wendelken, der nur drei Kilometer von der Villa des umstrittenen amerikanischen Präsidenten Donald Trump und nur sieben Kilometer vom Airport Miami entfernt wohnt, vom Vorsitzenden Jürgen Böschen und von den Mitgliedern wieder freudig begrüßt.

Rolf Wendelken war auch von diesem Schützenfest wieder sehr begeistert. Der Empfang von Schützenkönig Uwe Jochade auf dem Lilienhof, der Umzug und das weitere Festgeschehen seien erneut zu einem unvergesslichen Erlebnis geworden, betonte er. Der passionierte Schütze bleibt noch ein paar Wochen in Worphausen. Am 19. Juli fliegt er zurück nach Florida. Vorab besucht er noch die Schützenfeste in Worpswede und Heidberg-Falkenberg sowie das Fußballturnier des TSV Worphausen um den Pfingst-Cup mit Jugendmannschaften aus dem gesamten norddeutschen Raum.