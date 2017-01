Christian Veit hat viele Jahre in Luxemburg gelebt und arbeitet seit November in Bremen. Im Sommer holt der 46-Jährige seine Familie nach. (Frank Thomas Koch)

Herr Veit, wenige Tage nach Ihrem Amtsantritt mussten Sie den Fehlbetrag, mit dem die Bremer Landesbank (BLB) für 2016 rechnet, erneut nach oben korrigieren. Das war mit Sicherheit kein Start, wie Sie ihn sich vorgestellt haben?

Christian Veit: Nachdem klar war, dass ich nach Bremen gehe, habe ich mich intensiv mit der Situation der Bank beschäftigt. Die Schifffahrtskrise hat sich im Laufe des Jahres verschlimmert, insofern kam es für mich nicht total überraschend, dass wir bei der Risikovorsorge nochmal nachlegen mussten.

Mussten Sie lange überlegen, als Sie den Posten angeboten bekommen haben?

Ich habe nach 24 Stunden zugesagt. Über wichtige Entscheidungen sollte man immer eine Nacht schlafen, die Zeit habe ich mir genommen. Außerdem habe ich meinen Familienrat befragt. Als ich dessen Unterstützung hatte, habe ich das Angebot angenommen.

Sie gelten als ein Experte für Umstrukturierungen, haben in Luxemburg im Auftrag der NordLB zwei Institute miteinander verschmolzen. Sind Sie der knallharte Sanierer, mit dem hier alle gerechnet haben?

Ich habe die NordLB am Finanzplatz Luxemburg neu ausgerichtet: Wir haben ein Geschäftsfeld abgespalten und zwei Institute fusioniert. Wer heute in der Luxemburger Belegschaft fragt, was von mir zu erwarten ist, würde wahrscheinlich hören: „Herr Veit hat uns viel abverlangt, aber unterm Strich damit die Zukunft des Standorts in Luxemburg gesichert.“ Das habe ich hier in Bremen nun ebenso vor.

Wie gehen Sie bei dem Umstrukturierungsprozess, vor dem die BLB steht, nun vor?

Für mich ist es wichtig, in der Analyse unterschiedliche Perspektiven und Meinungen einzuholen. Und ich bin ein großer Freund von transparenter, sachlicher Diskussion. Wenn dann aber eine Entscheidung getroffen ist, dann wird diese auch umgesetzt. Die Belegschaft, so wie ich sie kennengelernt habe, ist bereit und gewillt, die Zukunft mitzugestalten.

Man hört immer wieder, dass die Mitarbeiter nach wie vor verunsichert sind, weil noch immer keine konkreten Zahlen zum Stellenabbau genannt wurden. Wie viele der 1000 Angestellten in Bremen und Oldenburg müssen denn nun wirklich gehen?

Diese Verunsicherung nehme ich nicht wahr. In der Vergangenheit wurden verschiedene Zahlen genannt. Die Mitarbeiter wissen, dass sich der Stellenabbau wahrscheinlich um die 20 Prozent bewegen wird – und das soll möglichst sozialverträglich erfolgen. Wie das im Detail aussehen wird, werden wir zunächst mit den Mitarbeitern besprechen. Das Konzept soll im ersten Halbjahr 2017 stehen und innerhalb der kommenden drei Jahre umgesetzt sein. Vorher stehen jedoch andere Überlegungen an, wie die der künftigen Geschäftsstrategie und des dazugehörigen Betriebsmodells der BLB.

Niedersachsens Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD) hat zuletzt ja sehr deutlich gemacht, dass in Bremen Kosten gespart werden müssen. Irgendwo müssen Sie den Rotstift ansetzen.

Wir müssen im Konzern sehr deutliche Synergien heben und diese sind nur zum Teil beim Personalaufwand zu finden. Ein großer Teil des Verwaltungsaufwands einer Bank entfällt auf Projektaufwände, die durch überbordende neue regulatorische Anforderungen entstehen. Wenn es uns gelingt, eine Konstellation zu finden, die Überschneidungen mit den Geschäftsfeldern der NordLB sowie doppelte Aufwände in Bremen und Hannover für diese Projekte nachhaltig vermeidet, dann können wir sehr signifikante Synergien im Konzern heben.

Nach der erneuten Wertberichtigung in der Risikovorsorge hieß es Ende des Jahres in einem offenen Brief von Ihnen, dass die laufenden Geschäfte der Kunden nicht betroffen seien. Besteht die Gefahr, dass sich das demnächst doch noch ändern könnte?

Diese Angst muss niemand haben. Den Brief habe ich geschrieben, weil ich gemerkt habe, dass es viel Verunsicherung gab. Ich habe in den vergangenen Wochen viele Kundengespräche geführt. Ich bin davon überzeugt, dass der weit überwiegende Teil der Kunden hinter der BLB steht, obwohl die Nachrichten im vergangenen Jahr nicht immer gut waren. Das ist für uns sehr wichtig, denn der Wert unserer Bank leitet sich aus den Kundenbeziehungen und den Expertisen unserer Mitarbeiter ab.

Wie viele Kunden haben Sie im vergangenen Jahr verloren?

Wir haben, wie in jedem Jahr, einige Kunden verloren und neue hinzugewonnen. Aber nicht in einer Anzahl, die für uns eine wesentliche Veränderung gewesen wäre.

Mit welchen Bilanzzahlen planen Sie für dieses Jahr?

Für konkrete Zahlen ist es noch zu früh. Zuerst wollen wir jetzt einmal das Jahr 2016 abschließen und hinter uns lassen. Die Schiffskrise als Auslöser für die Schieflage der BLB ist aber noch längst nicht vorbei. Das Schifffahrtsportfolio der Bank war zu groß und die Krise zu lang, als dass die BLB das hätte alleine schultern können. 2008 waren wir mit mehr als 1000 Schiffen im Bestand auf einem Höhepunkt angekommen. Bis Mitte dieses Jahres werden wir den Bestand auf die Hälfte abgebaut haben. In den letzten drei Jahren wurde der Bestand um rund ein Drittel reduziert.

Reichen diese Bemühungen aus oder müssen wir uns vor dem Hintergrund der anhaltenden Krise auf weitere schlimme Nachrichten aus Bremen gefasst machen?

2016 haben wir mit rund einer Milliarde Euro eine sehr hohe Risikovorsorge für das Schiffsportfolio gebildet. Eine Vorsorge in dieser Höhe war nötig, um den Abbau in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben.

Das Marktumfeld ist derzeit schwierig. Wo sehen Sie das profitabelste Geschäft?

Im Bereich Erneuerbare Energien und bei den Firmenkunden, zu denen unter anderem auch Ernährungswirtschafts- und Agrarkunden sowie Finanzierungen im Gesundheitswesen gehören, sind wir gut aufgestellt. Und auch, wenn es nicht unser größter Bereich ist: Das Private Banking mit unserer Vermögensverwaltung bringt uns stabile Erträge. Damit können wir mehr Stetigkeit in die Gewinn- und Verlustrechnung bringen.

Wegen der bislang engen Verbindungen zwischen der Bremer Landesbank und dem Land Bremen war die Zusammenarbeit von Politik und den BLB-Vorständen bisher immer eng. Wie viele Vertreter der Bremer Politik haben Sie schon kennengelernt?

Mit Finanzsenatorin Linnert habe ich mich natürlich in 2016 schon mehrfach ausgetauscht, mit Bürgermeister Sieling habe ich einen Termin und auch Oberbürgermeister Krogmann habe ich schon in Oldenburg getroffen. Die Bremer Landesbank hat weiterhin zwei Sitze: Bremen und Oldenburg. Also ist mein Interesse nach wie vor groß, mit der Wirtschaft, Gesellschaft und Politik vor Ort gut zusammenzuarbeiten. Ich freue mich auf weitere Gespräche.

Es gibt einen Beherrschungsvertrag, de facto hat die NordLB die Möglichkeit, von oben nach unten durchzuregieren. Wie viel Eigenständigkeit hat die Bank, haben Sie in Ihrem Tun überhaupt?

Die BLB behält ihre Identität, ihren eigenen Auftritt und Marktzugang. Aber natürlich: Wer einen Hundertprozent-Eigentümer hat, ist faktisch beherrscht. Das ist unabhängig von einem Beherrschungsvertrag. Die Leitlinien vereinbaren wir gemeinsam mit der NordLB und steuern vor Ort im Rahmen der Vereinbarungen.

Die BLB ist eine der großen Förderinnen von Kultur und sozialen Einrichtungen im Land Bremen. Verdient die Bank kein Geld, kann sie dann weiterhin hinter all diesen Fördermaßnahmen stehen?

Wir wollen nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für die Institutionen, die wir unterstützen, ein langfristiger und verlässlicher Partner sein. Es gibt keine Überlegungen, daran etwas zu ändern.

Das Gespräch führte Maren Beneke.

Zur Person: Christian Veit (46) hat knapp 20 Jahre für die NordLB in Luxemburg gearbeitet, zuletzt als Vorstandsvorsitzender der NordLB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank. Seit November 2016 ist der zweifache Familien­vater und gebürtige Saarländer Vorstandschef der Bremer Landesbank.