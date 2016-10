Erst Boßeln und dann Grünkohlessen – das hat Tradition im Norden. (dpa)

Die CDU singt das Niedersachsenlied bei ihren Landesparteitagen als handele es sich um eine offizielle Hymne. "Wir sind die Niedersachsen, sturmfest und erdverwachsen“. Anderswo zwischen Harz und Meer mag sich dieses Gemeinschaftsgefühl nicht so recht einstellen. Niedersachsen wurde vor 70 Jahren aus der Taufe gehoben, ein künstliches Gebilde aus den Ländern Oldenburg, Hannover, Braunschweig und Schaumburg-Lippe, verordnet von der britischen Militärregierung. Entsprechend verschieden oder eben vielseitig sind die Niedersachsen. Eher verhalten feiert das Land seinen 70. Geburtstag am 1. November auf Schloss Herrenhausen in Hannover.

Ob Oldenburger, Emsländer, Ostfriesen oder Harzer – das Land lebe von seiner Vielfalt, meint denn auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Ein Schwabe würde ja auch nicht sagen, dass er oder sie aus Baden-Württemberg käme, erklärt er im Fernseh-Interview. Tatsächlich ist die regionale Identität ausgeprägt und das fängt schon bei der Begrüßung an. So heißt an der Küste „Moin“ und im Harz „Glück auf“. Der Fischer ist eben kein Bergmann und das darf gern so bleiben, meint auch der Ministerpräsident.

Beliebtes Urlaubsziel in Niedersachsen: Cuxhaven-Döse. (CARMEN JASPERSEN, dpa)

Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor

Teils kuriose Eigenarten prägen einzelne Landstriche. So ist das Grünkohlessen im Winter vor allem in Ostfriesland, im Emsland und in Oldenburg verbreitet. Dort gibt es seit 1956 sogar einen Grünkohlkönig. Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) war schon Grünkohlkönigin (2001). Weil Sport an der frischen Luft besonders hungrig macht, gehen die Grünkohlfans meist zuvor „Boßeln“. Das Kugelweitwerfen auf der Straße ist vor allem in Ostfriesland verbreitet. Dort gibt es sogar Boßelmeisterschaften.

Im Harz dagegen werden Hexen in der Nacht zum 1. Mai gefeiert. In der Walpurgisnacht sollen sie den Legenden zufolge auf dem Brocken getanzt haben. Auch wenn der höchste Berg im Harz gar nicht in Niedersachsen, sondern in Sachsen-Anhalt liegt, feiern die Harzer und mit ihnen die Touristen. Die Harzer Hexe ist wohl das bekannteste Souvenir für Harz-Urlauber. Einer Million Wanderer und Skifahrer zieht es jedes Jahr in das schroffe Mittelgebirge. Die beliebteste Feriendestination in Niedersachsen aber bleibt die Nordsee mit 2,5 Millionen Urlaubern pro Jahr. Der Tourismus ist inzwischen ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.

„Wir sind Autoland Nummer 1. Wir sind Agrarland Nummer 1. Wir wollen Energieland Nummer 1 werden“, stellt der Regierungschef die Stärken des Landes heraus. So steht die größte Autofabrik Deutschlands in Wolfsburg. Volkswagen produziert weltweit in 120 Fabriken mit 615 000 Mitarbeitern. Das Land Niedersachsen hält 20 Prozent der VW-Anteile. Die Abgas-Affäre des Konzerns bewegt die Niedersachsen. „Wenn VW hustet, hat Ostfriesland die Grippe“, sagt man im Norden und das gilt erst recht für Wolfsburg.

Der Pilsumer Leuchtturm im Landkreis Aurich gilt als Wahrzeichen Ostfrieslands. (Julian Stratenschulte, dpa)

Mehr Schweine als Einwohner

Im Agrarland Niedersachsen leben laut Landesamt für Statistik inzwischen mehr Schweine (8,8 Millionen) als Einwohner (7,8 Millionen). Jedes dritte deutsche Schwein kommt damit aus Niedersachsen. In keinem anderen Bundesland leben so viele Legehennen wie in Niedersachsen (18,6 Millionen). Laut Landwirtschaftszählung 2014 sind es insgesamt 88 Millionen Hühner. 60 Prozent der Landesfläche wird landwirtschaftlich genutzt, ein Fünftel ist Wald.

Die Niedersachsen sind aber auch bekannt für ihren unkonventionellen Protest gegen die Atomkraft. Das Wendland ist bundesweit zum Symbol für den Widerstand geworden – gegen die Castor-Transporte und ein mögliches Endlager in Gorleben. Die Altlasten aus dem Atomstromzeitalter werden auch künftig für Demonstrationen sorgen. Dabei setzt Niedersachsen auf die Energiewende.

Der Anteil von Ökostrom liegt hierzulande bei 40 Prozent, bundesweit sind es 25 Prozent. Die Prognose geht davon aus, dass bereits im Jahr 2020 mehr Strom aus Wind, Sonne und Biomasse erzeugt werden kann, als Strom in Niedersachsen verbraucht wird. Da der Öko-Strom vom Norden in den Süden der Republik exportiert wird, wird es auch danach noch 30 Jahre dauern, bis die Niedersachsen zu 100 Prozent Öko-Strom nutzen. Derzeit sind 8600 Megawatt Windkraft installiert. Bis 2050 sollen es 20.000 Megawatt werden.

Grünkohl ist nicht in ganz Niedersachsen beliebt. Im Winter sind es vor allem die Ostfriesen, die Emsländer und die Oldenburger, die Grünkohl essen. (Holger Hollemann, dpa)

Land plant keine große Feier

Dass die Niedersachsen nicht unnötige Worte verlieren, zeigt der neue Werbeslogan des Bundeslandes. „Niedersachsen. Klar“ heißt die Kampagne, mit der das Land für sich wirbt. Schlichter könnte man die sprichwörtliche klare Kante der Nordlichter kaum ausdrücken. Ähnliches hatte die CDU im Wahlkampf zur Landtagswahl 2013 versucht. Der CDU-Song „So machen wir das“ im Dudelsacksound – in Anspielung auf den damaligen Ministerpräsidenten und späteren Wahlverlierer, dem Schotten David McAllister – floppte, und der Macher aus Bad Bederkesa ging nach Brüssel.

Nach wie vor singt die CDU das Niedersachsenlied auf ihren Landesparteitagen. Die CDU-CSU-Landesgruppe im Bundestag verweist auf ihrer Website sogar auf Heinos Interpretation der umstrittenen Hymne bei Youtube. Der Text, der Hermann Grote zugeschrieben wird, gilt als faschistoid. Nachdem Fußballfans von Hannover 96 beim Schlussvers „Heil Herzog Widukinds Stamm“ mehrfach den rechten Arm zum Hitlergruß hoben, spielte der Verein das Lied nicht mehr im Stadion ab.

Zum Geburtstag plant das Land keine große Feier – entsprechend dem eher nüchternen Naturell der Niedersachsen. Erst zum 75. Gründungstag soll es ein Fest geben, schließlich handelt es sich dabei um ein richtiges Jubiläum. Das hat Tradition und Tradition wird hierzulande groß geschrieben – ganz gleich, ob es um Hexen oder um Grünkohlköniginnen geht.

Land in Zahlen