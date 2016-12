Der Schüler fiel am Dienstagabend an einer Schiffsanlegestelle über die Hafenkante und ging innerhalb weniger Sekunden unter, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Rund 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr und Wasserrettung suchten mit Booten und Tauchern nach dem 19-Jährigen. Der Schüler wurde knapp zwei Stunden später auf dem Grund des Flusses gefunden, Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Die Feier, mit der sich junge Leute aus dem Kreis Nienburg auf das Abitur im nächsten Jahr einstimmen wollten, fand in einer Gaststätte in Stolzenau statt. Warum die Schüler dabei auch zur Weser gingen, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. (dpa)