Ein 24 Jahre alter Pkw-Fahrer überholte auf der Bundesstraße 73 mehrere Autos, die sich hinter einem Lkw reihten, wie die Polizei mitteilte. Als er das entgegenkommende Auto der 19-jährigen Cuxhavenerin bemerkte, bremste er ab und scherte hinter dem Lkw ein. Die 19-Jährige befürchtete jedoch einen Zusammenstoß, versuchte auszuweichen und stieß frontal mit dem Lkw zusammen.

Ein Rettungshubschrauber brachte sie mit schwersten Verletzungen in ein Bremer Krankenhaus. Am frühen Donnerstagmorgen starb sie an ihren Verletzungen. Der 41 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Wagen der 19-Jährigen war laut Polizei komplett zerstört, der Lkw erheblich beschädigt. Die Bundesstraße 73 war für acht Stunden gesperrt. (dpa)