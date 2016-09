Bis zum Schuljahr 2020/21 soll nach Angaben des Landesrechnungshofes das Aus für acht weitere Grundschulen folgen. (dpa)

In Duderstadt und Bodenwerder stehen jeweils drei Grundschulen auf der Streichliste, in Nordenham zwei, in Hambergen mit der Grundschule Ströhe sowie in Sande und fünf weiteren Gemeinden jeweils eine. 15 kleine Schulen sollen nach dem Willen des niedersächsischen Landesrechnungshofes (LRH) sofort dicht machen, acht weitere bis zum Schuljahr 2020/21 folgen. „Damit könnten die betroffenen Kommunen zunächst 750 000 Euro pro Jahr, später 1,2 Millionen Euro einsparen“, sagte Rechnungshof-Präsidentin Sandra von Klaeden am Donnerstag bei der Vorstellung des neuen Kommunalberichts der Prüfbehörde.

Bei den kommunalen Spitzenverbänden und den Abgeordneten im Innenausschuss des Landtages stieß die Präsidentin sofort auf Widerstand. „Diese Frage darf man nicht rein wirtschaftlich betrachten“, betonte der Präsident des Städte- und Gemeindebundes (NSGB), Marco Trips. Angesichts der zu erwartenden Protestes von Eltern wage sich doch kaum ein Gemeinderat an das emotionsgeladene Thema ran, warnten Vertreter sowohl der rot-grünen Koalition als auch der schwarz-gelben Opposition.

Man habe sich die Empfehlung nicht leicht gemacht, erwiderte von Klaeden. Der Grundsatz „Kurze Wege für kurze Beine“ dürfe jedoch kein Tabu aufbauen. Der Rechnungshof habe Flüchtlingskinder ebenso berücksichtigt wie für die Schüler noch zumutbare Schulwege. Auch habe man erhöhte Beförderungskosten in das mögliche Einsparpotenzial „eingepreist“.

Kommunen müssen Schulden abbauen

Um die Diskussion zu versachlichen, schlug die LRH-Chefin der rot-grünen Landesregierung vor, im Schulgesetz endlich eine landesweit verbindliche Mindestschülerzahl festzulegen. Diese sollte für Grundschulen bei 50 liegen. Nur so ließen sich auch eine gewisse Lehrerausstattung und damit eine entsprechende Unterrichtsqualität sicherstellen.

Der LRH hatte landesweit 65 Grundschulen in zwölf von einem besonders starken Schülerrückgang betroffenen Gemeinden unter die Lupe genommen. Vier Schulen haben die Kommunen mittlerweile schon von sich aus geschlossen, bei einer weiteren steht dies kurz davor. Dort sei es „kreativ“ gelungen, „den schwierigen Prozess einer Schulschließung im Konsens mit allen Beteiligten erfolgreich abzuschließen“, lobten die amtlichen Prüfer.

Insgesamt bescheinigt der LRH den Kommunen eine gute Finanzlage. Diese müssten sie aber besser nutzen, um ihre Schulden abzubauen. Außerdem lasse mancherorts die „Einnahme-Generierung“ zu wünschen übrig, erklärte von Klaeden. So ließen einige Städte ihr Personal für Dritte arbeiten, ohne sich die Kosten angemessen erstatten zu lassen oder wenigstens den Aufwand transparent auszuweisen.

Behörde übt Kritik an unzureichenden Kita-Planungen

Bei der Ablösesumme für Parkplätze holen die Kommunen nach Ansicht des LRH ebenfalls nicht genug raus. Private Bauherren können sich von der Pflicht, Parkraum zu schaffen, freikaufen. Das ist für diese oft billiger, als selber Stellplätze zu bauen. Denn die Sätze seien viel zu niedrig, teilweise bis zu 20 Jahre alt, und deckten den Ersatzaufwand der Gemeinden bei weitem nicht ab. Auch öffentliche Flächen, etwa für Straßenfeste, Infostände oder Zirkusvorstellungen, gebe es oft zum „Sparpreis“, manchmal sogar gratis, rügte der Rechnungshof. Die Kommunen schöpften ihr Recht zur Erhebung von Sondernutzungsgebühren nur unzureichend aus.

Kritik übte die Prüfbehörde auch an unzureichenden Planungen für die Kindertagesstätten. Mal verwende eine Gemeinde einfach die Zahlen aus dem Vorjahr, mal fließe ein Neubaugebiet mit prognostizierten Kinderzahlen ein, mal wieder nicht. „Damit riskiert man Überkapazitäten oder Versorgungsdefizite“, warnte die LRH-Präsidentin. Angesichts des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz bestehe die Gefahr, von den Eltern vor Gericht gezogen zu werden. Hubert Meyer vom Landkreistag gestand gewisse Defizite ein, wies aber auf große bürokratische Hürden bei der Schaffung von Kita-Plätzen hin: „Es liegen derzeit 100 Anträge auf Baumaßnahmen vor, die nicht bewilligt werden können.“