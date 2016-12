Die Band Die Antwoord mit Sängerin Yolandi Visser sorgte 2015 beim Hurricane 2015 für ordentlich Krawall. (Pascal Faltermann)

Die Krawall-Truppe Die Antwoord kommt nicht zum ersten Mal auf die Sandrennbahn in der niedersächsische Provinz. Das Trio aus Südafrika reist nach 2012 und 2015 erneut an. Das Trio verknüpft Rap, Trash und Rave mit provokanten Auftritten. Mitte September hat die Combo ihr neues Album „Mount Ninji And Da Nice Time Kid“ veröffentlicht.

Imagine Dragons ist eine US-amerikanische Indie-Rock-Band aus Las Vegas, die sich 2008 gegründet hat und 2012 vor allem durch die Songs „It’s Time“ und „Radioactive“ bekannt wurde. Beim Hurricane sind sie zum ersten Mal. Für Alternative-Folk soll die britische Band Alt-J aus Leeds sorgen. Erneut mit von der Partie sind die schwedischen Musiker von Mando Diao, die ihren Sound zwar mittlerweile neu definiert haben, das Publikum mit dem Hit „Dance With Somebody" aber immer noch zum Tanz auffordern. Rancid gelten als eine der einflussreichsten Bands des 1990er-Jahre-Punk-Revivals. Die Punkband mit Ska-Einflüssen aus Berkeley, Kalifornien, setzt auf Pogo statt Tanz. Die Band wurde 1991 von Tim Armstrong und Matt Freeman gegründet, zwei ehemaligen Mitgliedern der Band Operation Ivy.

Außerdem dabei: die experimentierfreudigen Berliner Jungs von SDP, die Rock- und Post-Punk-Herren von Jimmy Eat World, die Gypsy-Punk-Crossover-Gruppe Gogol Bordello, die Österreicher von Bilderbuch und das Folktronica-Duo Milky Chance. Etwas mehr Rap und Beats gibt es mit Kontra K, SSIO oder den 257ers. Die Gitarren eingepackt haben Danko Jones und Callejon. Ruhiger geht es dafür bei Songwriter Xavier Rudd zu. Weniger feinfühlig sind die Post-Rocker von Archive und die Elektropunks von Frittenbude.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es mit folgenden Bands etwas gitarrenlästiger und lauter wird: Seasick Steve, Heisskalt, Me First And The Gimme Gimmes, Die Kassierer, Disco Ensemble, The King Blues, Nothing But Thieves, The Smith Street Band, Skinny Lister, Highly Suspect, Alex Mofa Gang und Pictures. Fette Beats oder unorthodoxe Lyrics gibt es von: OK Kid, Antilopen Gang, Neonschwarz, SXTN, K.Flay und auf der White Stage die Drunken Masters. Bislang standen mit Linkin Park und Green Day zwei Headliner bereits fest. Casper, Frank Turner oder Blink 182 hatten ebenfalls ihr Kommen in Scheeßel zugesagt."

Die neu bestätigten Künstler im Überblick:

Die Antwoord, Imagine Dragons, Alt-J, Mando Diao, Rancid, SDP, Jimmy Eat World, Gogol Bordello, Bilderbuch, Milky Chance, Kontra K, 257ers, Danko Jones, Xavier Rudd, Callejon, SSIO, Archive, Frittenbude, OK Kid, Seasick Steve, Heisskalt, Me First & The Gimme Gimmes, Die Kassierer, Antilopen Gang, Neonschwarz, SXTN, Disco Ensemble, The King Blues, Nothing But Thieves, The Smith Street Band, Skinny Lister, Highly Suspect, Alex Mofa Gang, K. Flay, Pictures, Drunken Masters.

Alle bisherigen Bands im Überblick:

Green Day, Linkin Park, Casper, Blink 182, Fritz Kalkbrenner, Flogging Molly, Editors, Frank Turner & The Sleeping Souls, Jennifer Rostock, Boy, Die Orsons, Haftbefehl, Maximo Park, Joris, Gloria, Erik Cohen, Boys Noize, Digitalism, Gestört aber geil, Rampue.

Bei den Tickets steht die finale Preisstufe bevor. Ab Freitag, 9. Dezember, 12 Uhr, erhöht der Veranstalter die Preisstufe. Bis dahin können Interessierte das Ticket für 179 Euro inklusive Müllpfand über www.hurricane.de bekommen. Danach kostet das Ticket 199 Euro inklusive Müllpfand.