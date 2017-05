Hinweise auf den Täter gibt es bislang nicht. (dpa)

Nach einem Anruf bei der Polizei fanden Beamte die leblose Frau in der Nacht zum Montag in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, sagte eine Sprecherin der Polizei. Hinweise auf den Täter gibt es bislang nicht. Auch die Stichwaffe wurde noch nicht gefunden.

Die Frau lebte zusammen mit ihrer Tochter in der Wohnung. Nähere Angaben zur Tochter wollte die Sprecherin nicht machen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in Tatortnähe etwas gesehen oder gehört haben. "Jeder kleinste Hinweis könnte wichtig sein", sagte die Sprecherin. (lni)