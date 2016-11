Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Großfeuer bei Visselhövede 500 Schweine verbrennen im Stall

Bei einem Großbrand in einem Schweinestall auf einem Bauernhof im Landkreis Rotenburg sind in der Nacht rund 500 Schweine verbrannt. Kühe in einem angrenzenden Stall konnten gerettet werden.