Gegen 17.30 Uhr hatten die beiden Täter an der Wohnungstür des Senioren in der Soltauer Straße geklingelt. Als dieser öffnete, gaben die Männer vor, an einem möglichen Mietobjekt in der Nachbarschaft interessiert zu sein. Unvermittelt drängten die Fremden den 70-Jährigen dann in seine Wohnung. Wie die Polizei weiter mitteilt, stießen sie ihr Opfer zu Boden und forderten es auf, den Aufbewahrungsort seines Bargelds zu nennen. Nachdem der 70-Jährige das Versteck preisgegeben hatte, wurde er gefesselt und geknebelt.

Zeuge alarmierte die Polizei

Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie die beiden unbekannten Männer in die Wohnung des Nachbarn eingedrungen waren und sofort die Polizei über Notruf verständigt. Als der erste Streifenwagen eintraf, verließen die beiden Tatverdächtigen gerade das Haus in der Soltauer Straße durch einen Anbau auf der Rückseite des Gebäudes. Als die Beamten die Männer ansprachen, ergriffen diese sofort die Flucht. Unterwegs warfen sie ihre Beute in einen Kellerschacht. Als er einer der Flüchtigen einen Zaun übersteigen wollte, waren die Beamten schneller. Sie nahmen den Täter fest. Seinem Komplize gelang jedoch die Flucht.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 41-jährigen gebürtigen Türken aus Braunschweig, so die Polizei. Der Mann befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam. Der Mittäter wird als 1,80 bis 1,90 Meter groß beschrieben. Er trug bei der Tat eine dunkle Jacke mit Kapuze und eine dunkle Hose.

Suche nach Renault Clio

Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die beiden Kriminellen mit einem schwarzen Renault Clio mit Kennzeichen aus Braunschweig in den Visselort gekommen sein. Der Wagen war im Einmündungsbereich Gerhard-Hauptmann-Straße/Wedekindstraße vor einer Sporthalle, unweit des Tatorts an der Soltauer Straße, geparkt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem auswärtigen Fahrzeug verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Rotenburger Polizei unter Telefon 04261 - 9470 zu melden.