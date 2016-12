In Niedersachsen ist ein zweiter Mastbetrieb von der Vogelgrippe betroffen. (dpa)

Zum zweiten Mal hat sich der Verdacht der Vogelgrippe im Herzen der deutschen Geflügelmast in Niedersachsen bestätigt. Bei einem betroffenen Putenmastbetrieb in Damme im Kreis Vechta wurde das hoch ansteckende Vogelgrippevirus H5N8 nachgewiesen, bestätigte das Landwirtschaftsministerium in Hannover am Mittwoch. Zunächst würden nur die 8500 Tiere auf dem Betrieb selber getötet, teilte der Landkreis mit. Bis zum Donnerstag sollte die Beseitigung des Geflügels abgeschlossen sein. Auf Nachbarhöfen im Umkreis von einem Kilometer mit rund 75.000 Tieren sind intensive Kontrollen geplant. Eine Tötung des Geflügels solle es nur geben, wenn auch dort die Vogelgrippe nachgewiesen wird, entschied der Landkreis Vechta.

Rund um den Fundort wurden bereits ein Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet eingerichtet. In Deutschland war der Vogelgrippe-Erreger erstmals am 8. November nachgewiesen worden. Inzwischen gibt es Fälle in 14 Bundesländern. Das Virus gilt als für den Menschen ungefährlich.

Vogelgrippe hat sich in Cloppenburg nicht weiter ausgebreitet

Ende November war bereits ein Putenmastbetrieb im Kreis Cloppenburg betroffen. Auf dem Betrieb in Barßel wurden 16.000 Tiere getötet und vorsorglich auf zwei Nachbarhöfen 92.000 Hühner. Seitdem hat sich die Vogelgrippe dort und in der Umgebung nicht weiter ausgebreitet, wie umfangreiche Kontrollen des Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ergaben. Zusätzlich bestätigte sich der Verdacht des Vogelgrippe-Erregers H5N8 bei zehn toten Wildvögeln in Niedersachsen.

Auch in den Niederlanden gab es weitere Fälle von Vogelgrippe, vor allem wurden tote Wildvögel entdeckt. Am Dienstag bestätigte sich der Verdacht bei einem Betrieb in der nördlichen Provinz Friesland, 63.000 Hühner wurden getötet. Wie das „Dagblad van het Noorden” berichtete, trafen die Provinzen Groningen und Drenthe an der Grenze zu Niedersachsen zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen, um eine Ausbreitung der Vogelgrippe zu verhindern.