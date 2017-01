(dpa)

Wie die Polizei mitteilte, lag der Unfallort nahe der Gemeinde Emstek im Landkreis Cloppenburg. Der 54-jährige Fahrer eines Transporters aus Polen, der mit neun Personen besetzt war, geriet während der Fahrt nach rechts auf den Standstreifen. Als der Mann seinen Fahrfehler bemerkte, lenkte er sein Fahrzeug nach links und stieß dabei mit seiner hinteren rechten Fahrzeughälfte an ein auf dem Hauptfahrstreifen fahrendes Fahrzeug aus Bremen.

Danach schleuderte der polnische Transporter quer über die Fahrbahn in die Mittelschutzplanke und danach erneut quer über die Fahrbahn in die Außenschutzplanke. Aus dem mit 9 Personen besetztem Fahrzeug wurde ein Person geschleudert. Die Fahrerin aus dem Fahrzeug aus Bremen konnte ihr Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stillstand bringen. Sie und ihre Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Zur Versorgung der Verletzten wurden insgesamt zwölf Rettungswagen, diverse Notärzte und ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die verletzten Personen wurden in verschiedene Krankenhäuser der Umgebung eingeliefert. Die Autobahn musste für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten an der Anschlussstelle Wildeshausen-West voll gesperrt werden. Diese Sperrung dauert noch bis voraussichtlich 16 Uhr an. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 30.000 Euro geschätzt. (wk)