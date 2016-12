Ein Pkw ist am Mittwoch in Achim komplett ausgebrannt. (Christian Butt)

Der Wagen parkte laut Anwohnern zwischen Ueser Kreuzung und Polizeiwache am Straßenrand, als plötzlich Flammen unter dem Wagen hervorschlugen. Die Feuerwehren aus Uesen und Achim konnten das Feuer zügig ablöschen. Jedoch hat der Wagen nur noch Schrottwert.

Für die Löscharbeiten musste die vielbefahrene Landesstraße etwa eine halbe Stunde lang gesperrt werden. Im Feierabendverkehr kam es daraufhin zu einem kleinen Stau.

Bereits am Freitagabend hatte ein Pkw-Brand zu starken Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr gesorgt. Gegen 19 Uhr hatte ein Autofahrer in Uesen an der Überführung über die Autobahn 27 einen Leistungsabfall seines Motors bemerkt. Der Wagen blieb unvermittelt stehen und sofort drang Qualm aus der Motorhaube. Der Fahrer konnte rechtzeitig aussteigen. Als die Ueser Brandbekämpfer eintrafen, loderten die Flammen bereits aus dem Motorblock. Für die Löscharbeiten musste die Autobahn-Anschlussstelle Achim-Ost zeitweise voll gesperrt werden.