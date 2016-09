Blick auf den Hof des Vollblutgestüt in Bad Harzburg (Niedersachsen). (dpa)

"Wir werden die Anlage vom künftigen Eigentümer, der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, pachten", sagte KTW-Geschäftsführer Bernd Vollrodt am Dienstag. Die NordLB als derzeitiger Besitzer trennt sich von dem Gestüt.

Die neue Gesellschaft will auch die Mehrheitsanteile der NordLB am Deckhengst Adlerflug übernehmen. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, sagte Vollrodt. Der frühere Derbysieger, der in Bad Harzburg zuletzt jährlich bis zu 80 Stuten für jeweils 5500 Euro gedeckt hatte, ist nach unbestätigten Angaben einen Millionenbetrag wert. Der Hengst gilt als Garant für die Auslastung des Gestüts.

Vor der Übernahme werde das Land Niedersachsen Gebäude, Wohnungen und Koppeln des Gestüts sanieren, sagte Vollrodt. Während der Bauzeit soll Adlerflug bis 2018 im Gestüt Schlenderhahn decken. Anschließend werde er wieder in Bad Harzburg stehen. Schlenderhahn und eine Reihe weiterer Gestüte halten Minderheitsanteile an dem Hengst.

Das Gestüt Bad Harzburg geht auf das beginnende 15. Jahrhundert zurück, 1542 wurde es erstmals urkundlich erwähnt. (dpa)