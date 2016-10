Bei der elektronischen Visite werden die Daten vom Tablet zum Arzt übertragen. (dpa)

Davon ist Martin Schnellhammer, Geschäftsbereichsleiter der Plattform Living Lab in Osnabrück, fest überzeugt. Sein Projekt „Hausarzt mit Telemedizin“ könnte noch dieses Jahr im Landkreis Osnabrück starten.

Demnach könnte ein Hausbesuch bei Hans Müller, der unter hohem Blutdruck und wiederkehrenden Schwindelgefühlen leidet, künftig so aussehen: Eine Verah (Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis) oder Arzthelferin, wie man sie früher genannt hat, fährt zum Patienten. Mit medizinischen Instrumenten und einem Tablet ausgerüstet, beginnt sie mit der Messung des Blutdrucks. Dann führt sie ein EKG durch. Die Daten werden direkt in die Praxis der zuständigen Hausärztin übermittelt. Die Rücksprache erfolgt als Vidokonferenz per Tablet. So sieht die Medizinerin, die Ergebnisse der Untersuchung in Echtzeit. Auch Hans Müller kann sich auf dieser Art und Weise mit seiner Ärztin austauschen.

„Ein solches Verfahren könnte nicht nur in der Altenpflege, sondern auch im Bereich Palliativmedizin angewendet werden“, erklärt Martin Schnellhammer. In Bereichen also, in denen ein hoher Betreuungsaufwand notwendig sei und vielleicht auch Ärztemangel herrsche. Das Projekt wird womöglich vom Gesundheitsdienst Osnabrück finanziert. Eine Entscheidung steht noch aus.

Gesundheitsdienst hat an Entwicklung mitgewirkt

Der Gesundheitsdienst hat an der Projektentwicklung mitgewirkt, zusammen mit fünf Praxen – drei Landpraxen und zwei Hospizen. Die Technik wird von der Firma Vitaphone in Mannheim zur Verfügung gestellt. Das sei einer der größten deutschen Medizin- und Technikdienstleister, erklärt Schnellhammer. „Wir brauchen nicht nur die mobilen Geräte, sondern auch eine geschützte Plattform, auf der Verahs und Ärzte kommunizieren können“, sagt er.

„Verahs“ sind medizinische Fachkräfte, die vom Hausärzteverband ausgebildet werden. Sie unterstützen Hausärzte bei Hausbesuchen, und in bestimmten Fällen führen sie diese auch selbst durch. „Jetzt können sie noch einen Schritt weiter gehen und dank einer entsprechenden Schulung weitere Geräte selbst in die Hand nehmen“, so der Living-Lab-Geschäftsbereichsleiter.

In den vergangenen Jahren gab es schon mehrere Pilotprojekte in diese Richtung – auch in Niedersachsen. Das Projekt Moni aus dem Jahr 2010 hat zur Gründung der Verah-Ausbildung geführt. Es sah vor, dass ein Teil der Hausbesuche in einigen Gemeinden an medizinische Fachangestellte delegiert wird. 2015 wurde das Klinikum Oldenburg mit dem Eugen-Münch-Preis für seine Telemedizin-Zentrale ausgezeichnet. Dabei liegt der Fokus auf Patienten, die auf Offshore-Windplattformen in der Nordsee tätig sind und einen Unfall erleiden oder plötzlich krank werden. Ein Arzt in Oldenburg kann damit die Situation bewerten und erste Maßnahmen aus der Ferne steuern.

Technik wirft rechtliche Fragen auf

Die neue Technik werfe jedoch auch rechtliche Fragen auf. Zum einen dürfe ein Arzt in Deutschland laut Musterberufsordnung einen Patienten nicht ausschließlich über digitale Medien behandeln, zum anderen gäbe es Abrechnungsprobleme mit den Krankenkassen. „Da diese neuen Leistungen noch nicht beziffert wurden, können die Hausärzte sie noch nicht abrechnen“, sagt Schnellhammer.

„Hinzu kommen auch strafrechtliche Fragen: Wer haftet, wenn etwas schief geht? Die Verah, der Hausarzt oder die Firma, die die Geräte hergestellt hat?“, fragt er. Das müsse alles berücksichtigt und geklärt werden, da es noch keine entsprechenden Urteile gebe. Auch sei zu klären, ob die medizinischen Fachangestellten Anspruch auf ein höheres Gehalt hätten – das werde gerade diskutiert.

2015 wurde ein E-Health Gesetz vom Bundestag verabschiedet. Dieses beschäftigt sich zwar in erster Linie mit digitaler Gesundheits-Datenspeicherung und telematischen Infrastrukturen, Telemedizin sei aber auch berücksichtigt, heißt es in einer Meldung des Gesundheitsministeriums. Online-Sprechstunden und ein Teil der Online-Rücksprachen unter Fachärzten sollen im Laufe des Jahres 2017 in die vertragsärztliche Versorgung aufgenommen werden.

Auch in Lindlar in Nordrhein-Westfalen werden die Televerahs seit Oktober 2015 eingesetzt. „Damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen bisher gemacht“, sagt der Arzt Thomas Aßmann, der das Projekt leitet. Mit Beginn des Projekts habe man die Patienten schneller versorgen können, weniger Krankenwageneinsätze seien notwendig gewesen. Eine kleine Panne habe es nur am Anfang mit der Datenübertragung gegeben, sagt er. Das Problem sei aber mit anderen Geräten schnell gelöst worden. Aßmann unterstützt auch das Projekt in Osnabrück.

Arzt und Verah müssen gut kommunizieren

Mareike Bührs vom Osnabrücker Gesundheitsdienst bestätigt, dass die wichtigste Grundlage für das Gelingen eines solchen Projekts eine gute Kooperation zwischen Arzt und Verah sei. „Ziel des Projekts ist es, zu schauen, ob man diese Technologie dann auch flächendeckend benutzen und sie eventuell auch in anderen Bereichen eingesetzt werden kann“, sagt sie.

In Niedersachsen sind laut Kassenärztlicher Vereinigung zwei Regionen aktuell mit Hausärzten deutlich unterversorgt: das Umland von Bremerhaven und von Wolfsburg. „Telemedizin ist vom Gesetzgeber sehr erwünscht“, sagt KV-Sprecher Uwe Köster, „sie kann aber den Arzt nicht ersetzen, damit kann man den Ärztemangel nicht auffangen.“ Die Daten müssten aber weiter vom Arzt oder der Ärztin interpretiert werden. Das Pilotprojekt 2010 mit den Verahs habe die Vereinigung jedoch von Anfang an unterstützt.

In anderen Ländern ist Telemedizin schon seit Jahren fest etabliert. In Schweden, Norwegen oder der Schweiz werden digitale Technologien genutzt, um Untersuchungen und Behandlungen aus der Ferne zu koordinieren. In Schweden werden Videoanrufe unter Spezialisten schon eingesetzt, zum Beispiel in der Neurologie oder in der Röntgendiagnostik. Da es in diesen Bereichen zu wenig Spezialisten gibt, werden Videokonferenzen genutzt, um komplizierte Fälle schneller besprechen und bewerten zu können.