Der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht die Reaktion der Politik nicht als angemessen an. (dpa)

In Niedersachsen steigt die Quote der von Armut bedrohten Menschen. Gleichzeitig gibt es immer mehr Flüchtlinge, die Arbeit suchen. Die Sozialverbände und Gewerkschaften in der Landesarmutskonferenz plädieren für mehr staatlich geförderte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und fordern angesichts des Flüchtlingszuzugs und der gestiegenen Armutsquote eine Reform der Arbeitsmarktpolitik.

„Wir haben immer mehr Flüchtlinge, die Arbeit suchen. Aber es gibt nicht genug Arbeitsplätze, und die Politik reagiert darauf nicht angemessen“, warnt Lars Niggemeier vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Er ist einer der Sprecher der Landesarmutskonferenz, die am Montag, dem internationalen Weltarmutstag, in Hannover getagt hat.

Flüchtlinge besonders häufig von Niedriglohn betroffen

Bereits jetzt seien viele Menschen vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Zudem sei jeder vierte Arbeitnehmer prekär beschäftigt, sagt Niggemeier und meint Leiharbeit, Minijobs, Befristungen und Teilzeit unter 20 Stunden pro Woche. Flüchtlinge seien besonders häufig von Niedriglohn betroffen. 35 Prozent Nichtdeutsche seien im Vergleich zu 23 Prozent Deutschen mit einem Niedriglohn beschäftigt.

Abhilfe schaffen könnten staatliche Programme wie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM). Doch diese seien in der Vergangenheit zurückgefahren worden. „Wir brauchen mehr normale tarifliche Arbeitsverträge, die öffentlich gefördert werden.“ Niggemeiers Sprecherkollege von der Diakonie in Niedersachsen, Martin Fischer, formuliert es so: „Gute Arbeit ist der beste Weg aus der Armut.“

Schon seit längerem warnen Sozialverbände vor der Gefahr, dass sozial benachteiligte Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. „Die Wahlergebnisse zeigen, dass die AfD vor allem von den Gruppen gewählt wird, die sich von Arbeitslosigkeit bedroht fühlen“, sagt Niggemeier.

Arbeitslose sollen nicht aus den Städten verdrängt werden

Ein weiteres Thema der Landesarmutskonferenz ist der Wohnungsbau. Die Landesregierung wird aufgefordert, künftig dafür zu sorgen, dass jährlich mindestens 35.000 neue Wohnungen gebaut werden, um nicht beispielsweise Arbeitslose aus den Städten zu verdrängen. „Es mangelt an bezahlbarem Wohnraum“, sagt Fischer. 2014 beispielsweise seien in Niederachsen nur knapp 25.000 Wohnungen gebaut worden.

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes lag die Armutsgefährdungsquote im Jahr 2015 in Niedersachsen bei 15,6 Prozent (im Jahr 2014: 15,3 Prozent). Dies war der höchste Wert seit der ersten bundesweit vergleichbaren Berechnung im Jahr 2005.

Besonders hohe Armutsrisiken trugen in Niedersachsen Arbeitslose (58,5 Prozent), Alleinerziehende (46,6 Prozent) und Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit (40,5 Prozent). Als armutsgefährdet gilt, wer mit einem monatlichen Nettoeinkommen von weniger als 60 Prozent des regionalen Durchschnitts auskommen muss. In Niedersachsen liegt die Schwelle derzeit bei 930 Euro für einen Einpersonenhaushalt und bei 1952 Euro für eine Familie mit zwei Kindern.

Spaltung der Gesellschaft zwischen Arm und Reich

„Die soziale Ungleichheit hat in den letzten 25 Jahren erheblich zugenommen. Die Spaltung unserer Gesellschaft verläuft aber nicht zwischen Flüchtlingen und Einheimischen, sie verläuft zwischen Arm und Reich“, halten die Beteiligten in ihrer abschließenden Erklärung zur Tagung fest.

Die Erklärung soll Landtagsabgeordneten und Politikern in Niedersachsen übermittelt werden – „mit der Bitte um Berücksichtigung und Einbeziehung der Landesarmutskonferenz“, wie Martin Fischer von der Diakonie sagt. Mit der Bitte allerdings sind Forderungen verbunden – nach Abhilfe, aber auch nach Solidarität.

„Globale Armut produziert Migration. Menschen flüchten auch zu uns und verändern unseren Alltag“, heißt es in der Erklärung weiter. „In den letzten Monaten ist eine beachtliche Leistung bei der Aufnahme von Geflüchteten erbracht worden.“ Viele Menschen befürchteten jedoch „eine weitere Verschlechterung“ ihrer Lebensbedingungen. „Über Jahre wurde zu wenig investiert und zu viel Personal abgebaut, so sind öffentliche Einrichtungen und Dienstleistungen in ihrer Leistungsfähigkeit geschwächt worden.“