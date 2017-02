Wie das Gericht am Donnerstag urteilte, stellte der 28-Jährige bei vier Städten unter erfundenen Namen Asylanträge und bezog zu Unrecht Unterstützung in Höhe von 33 500 Euro. Von drei weiteren ihm vorgeworfenen Taten wurde der Mann freigesprochen. Das Gericht hielt dem Mann in der Urteilsbegründung nicht nur den für die Allgemeinheit angerichteten Geldschaden vor. Außerdem habe er anderen Flüchtlingen mit seinem Verhalten das Leben schwer gemacht, weil die Kommunen unnötigerweise Wohnraum für die erfundenen Asylbewerber bereitstellen mussten.

In einem ähnlichen Fall hatte das Gericht vor Kurzem bereits einen Asylbewerber zu einem Jahr und neun Monaten Haft auf ­Bewährung verurteilt. Zudem muss der 25-jährige Sudanese 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten Der Mann hatte gestanden, mit Mehrfachidentitäten 21 700 Euro ergaunert zu haben. Er habe mit dem Geld seine erkrankten Eltern in der Heimat unter­stützen wollen und dazu bei den Behörden in mehreren Städten verschiedene Identitäten angegeben, hatte der 25-Jährige im Prozess über seinen Anwalt erklären lassen.

Der Prozess war der erste in Niedersachsen nach Bekanntwerden von mehr als 300 Verdachtsfällen, in denen sich Flüchtlinge Unterstützung mit Mehrfachidentitäten erschlichen haben sollen. Laut Innenministerium hat es in Niedersachsen flächendeckend solche Fälle gegeben. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Wie viele genau, wisse er nicht, hatte Boris Pistorius im Landtag gesagt. Nach seinem Kenntnisstand gebe es kein Bundesland, das eine Statistik über Verdachtsfälle von Sozialleistungsbetrug führe, so Innenminister Pistorius weiter.