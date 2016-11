Polizisten vor dem verdächtigen Zug in Delmenhorst. (Ingo Möllers)

Zwei Polizeiwagen stehen am späten Nachmittag vor dem Bahnhofsgebäude, ein paar Uniformierte mit Spürhunden bahnen sich einen Weg durch die Menschen, die in der Wartehalle stehen, und laufen die Treppen zu Gleis 2 und 3 hinauf. Außer den Beamten darf keiner dort hinauf, unten stehen Angestellte der Deutschen Bahn und weisen alle Passanten zurück. Es ist voll im Bahnhof, der Durchgang ist weiter ganz normal geöffnet. Die Reisenden wirken verwirrt und ahnungslos, immer wieder wird nachgefragt, was denn eigentlich los sei. "Polizeiliche Ermittlungen" heißt es von den Bahn-Mitarbeitern und schließlich dann auch in der Durchsage, die durch den Bahnhof ertönt.

Währenddessen wird oben auf Gleis 3 eine Regionalbahn von den Beamten und den Spürhunden durchsucht. Die Bahn hatte den Zug Richtung Norddeich gestoppt, weil eine Bahnreisende kurz nach der Abfahrt aus Wunstorf eine "verdächtige männliche Person" gemeldet hatte, wie Holger Jureczko, Pressesprecher der Bundespolizei in Bremen mitteilte. Die Reisende hatte sich beim Zugbegleitpersonal gemeldet und berichtet, dass sich jemand auffällig bewege, mehrmals den Sitzplatz gewechselt habe und versucht habe, etwas aus einer Plastiktüte in verschiedene Mülleimer im Zug zu entsorgen. Der Mann sei etwa 45 Jahre alt. Ob er in Bremen ausgestiegen sei, habe sie nicht sagen können. Daraufhin wurden die Behörden eingeschaltet. Nachdem der Zug in Delmenhorst gegen 15:15 Uhr hielt, wurde er durch den Zugbegleiter evakuiert und die Fahrgäste in den Bahnhof gebracht.

Plötzlich bricht Hektik in der Wartehalle aus. Ein Zugbegleiter ruft vom Gleis herunter, dass die nächste Bahn nach Oldenburg ab Gleis 1 fährt. Ein Großteil der Reisenden strömt dorthin, kurze Zeit später ist es deutlich leerer im Bahnhof. Auch alle weiteren Züge werden über das noch zugängige Gleis umgeleitet, die meisten allerdings verspätet. In regelmäßigen Abständen ertönen dazu Durchsagen aus den Lautsprechern, dennoch versuchen immer wieder einzelne Passanten, zu den gesperrten Gleisen zu gelangen.

Gegen 17:15 Uhr dann Entwarnung: Die anderen Gleise wieder von der Polizei freigegeben. Erste Gerüchte eines Terrorverdachts oder über eine Bombendrohung wurden nicht bestätigt. "Es war keine Bombendrohung", betonte laut Deutscher Presseagentur eine Bahnsprecherin. Die Polizei konnte keine verdächtigen Gegenstände finden und auch die Sprengstoffspürhunde schlugen nicht an. "Nach ersten Ermittlungen ist nicht auszuschließen, dass der Mann seinen Müll entsorgt hat oder gleichzeitig nach Pfandflaschen gesucht hat", teilte Jureczko mit.