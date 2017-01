(dpa)

Wie ein Polizeisprecher berichtete, wurde das Auto des Mannes am Dienstagvormittag rund 300 Meter von dem Zug mitgerissen. Die 67 Passagiere des Zuges, der 33 Jahre alte Lokführer und der 51 Jahre alte Schaffner blieben unverletzt. Die Straße und die Bahnstrecke mussten wegen der Aufräum- und Ermittlungsarbeiten zunächst gesperrt werden.

Unbeschrankte Bahnübergänge gibt es an wenig befahrenen Straßen und Schienenstrecken. Sie sind nur mit einem Warnlicht oder sogar nur mit einem Andreaskreuz gesichert. Von den 17.500 Bahnübergängen bei der Deutschen Bahn sind rund 40 Prozent unbeschrankt und ohne weitere Sicherung, 6 Prozent verfügen alleine über Warnlichter.

Immer wieder Unfälle an unbeschrakten Bahnübergängen

Immer wieder passieren dort Unfälle, nicht alle enden tödlich. Um die Sicherheit zu erhöhen, bemüht die Bahn sich seit langem, die Zahl der Bahnübergänge zu reduzieren, indem Überwege geschlossen oder Über- und Unterführungen gebaut werden.

In Niedersachsen kam es vor dem tödlichen Unfall am Dienstag erst Ende Dezember an einem unbeschrankten Bahnübergang im Kreis Nienburg zu einem ähnlichen Crash, als ein Zug einen Müllwagen erfasste und der 32 Jahre alte Fahrer des Müllwagens getötet wurde. Ende September starben bei Bremervörde eine Mutter und ihre zwei kleinen Kinder an einem Bahnübergang, der nur mit einem Andreaskreuz gesichert war. (dpa/lni)