Bislang habe die Frau keine Aussage gemacht, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Die 22-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, gegen sie wird wegen des Verdachts des Totschlags und des versuchten Totschlags ermittelt.

Gegen den 19 Jahre alten Lebensgefährten der jungen Frau wird zur Zeit noch nicht ermittelt. "Wir müssen die weiteren Ergebnisse abwarten", sagte die Staatsanwältin.

Der Lebensgefährte hatte am vergangenen Donnerstag in der gemeinsamen Wohnung ein lebendes Baby und das Skelett eines Säuglings in einem Koffer entdeckt. Das überlebende Baby, ein Mädchen, kam in eine Klinik. Das Skelett wird rechtsmedizinisch untersucht. Die Ermittler warten auf Ergebnisse. (dpa)