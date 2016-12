Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Vermutlich abgestürzt Bahnarbeiter lag in Nienburg tot im Gleisbett

In der Nähe des Bahnhofs von Nienburg ist ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn ums Leben gekommen. Wie die Bundespolizei am Dienstag berichtete, war der 61-Jährige am Montagabend vermutlich von einem Signalmasten abgestürzt und ins Gleisbett gefallen.