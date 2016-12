Am Donnerstagmittag fanden Arbeiter im Baustellenbereich eines Mehrparteienhauses an der Verdener Straße in Achim zwei Panzerfäuste. Die Bauarbeiter alamierten umgehend die Polizei, die den Gefahrenbereich sicherte. Der aus Hannover hinzugezogene Kampfmittelbeseitigungsdienst barg die Panzerfäuste, bei denen es sich um Waffen aus dem zweiten Weltkrieg handelte, und deren abgetrennte Köpfe und wird sich auch um die Entsorgung kümmern, teilte die Polizei mit.

Die Sperrung der Verdener Straße war nicht notwendig. (wk)