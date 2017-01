Auch Strecken aus der Region zum Bremer Hauptbahnhof kommen laut Studie für den Ausbau des Schnellbusangebotes in Betracht. (EVB Spliethoff und EVB Spielthoff)

Mit dem Bus im Stundentakt schnell und bequem von Bremen nach Worpswede und nach Zeven, von Bassum nach Sulingen und von Bremerhaven nach Oldenburg: Niedersachsen will mittelgroße Städte ohne oder mit nur unzureichendem Bahnanschluss besser an- und verbinden. Landesweit insgesamt 35 Strecken kommen nach einer vom Verkehrsministerium in Auftrag gegebenen Studie für das neue Schnellbusnetz in Betracht, darunter auch die Verbindungen Syke – Bruchhausen-Vilsen, Wildeshausen – Oldenburg oder Diepholz – Nienburg. Die erste Landes-Linie soll im Mai zwischen Oldenburg und Westerstede (Kreis Ammerland) den Dienst aufnehmen. Diese könnte später bis Aurich verlängert werden.

„Mobilität ist ein Stück Lebensqualität“, erklärte Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) am Montag in Hannover. Gerade die Menschen im ländlichen Raum bräuchten attraktive Angebote für Bus und Bahn, es gehe daher darum, möglichst viele Regionen mit überregional bedeutsamen Bahnknoten zu verknüpfen. Das Land will die neuen Schnellbus-Linien mit bis zu zehn Millionen Euro jährlich bezuschussen.

Dafür müssen die Verbindungen aber gewisse Mindestbedingungen erfüllen: Die barrierefreien Busse sollten zwischen 6 Uhr und 23 Uhr im Stundentakt verkehren sowie mit komfortablen Sitzen, Klimaanlage und kosten- und kabellosen Internetzugang ausgestattet sein. Außerdem sollen sie in Echtzeitsysteme eingebunden werden, also ihre genauen Abfahrtzeiten an den Haltestellen anzeigen.

15 Schnellstrecken in den nächsten drei Jahren möglich

Die neuen Linien dürfen bestehenden Verbindungen keine Konkurrenz machen, sondern müssen vielmehr eine echte Alternative ohne Umstieg und mit erheblichem Zeitgewinn bieten. „Sie sollen nicht an jeder Milchkanne halten“, meinte der Minister. Ziel sei es, dass die Reisezeit unter dem Anderthalbfachen eines privaten Autos liege. Tempo-Zuschläge auf den Fahrpreis sollten aber bei allen neuen Linien tabu sein, betonte Lies. 15 Schnellstrecken könne man bereits in den nächsten drei Jahren ins Leben rufen.

So gibt es konkrete Überlegungen für die 27 Kilometer zwischen Bremen und Worpswede. Allerdings ist fraglich, ob ein Schnellbus ohne Umsteigen die 35 Minuten der Bahn-Bus-Kombi mit Umstieg in Osterholz-Scharmbeck tatsächlich unterbieten kann. Andererseits fehlt bei dieser Verbindung die durchgehende Ein-Stunden-Taktung. Die angedachte Direktverbindung Bremerhaven – Oldenburg stößt auf ähnliche Fragen.

Die Bahn schafft die Strecke dank passender Anschlüsse im Bremer Hauptbahnhof in rund anderthalb Stunden. Gleiches gilt für die bereits bestehende Buslinie 440 „Wesersprinter“, die allerdings nur morgens und abends durchgetaktet fährt. Eine nennenswerte Zeitersparnis ließe sich nur mit dem rigorosen Streichen von Haltestellen erzielen – das ginge aber möglicherweise zulasten der Nachfrage in den betroffenen Orten.

133 Millionen Euro für den ÖPNV

Der Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen bewertete die zusätzlichen Zuschüsse für den ÖPNV positiv, zweifelte jedoch an, ob die Landkreise tatsächlich viele neue Linien ins Leben riefen. Oder die Kommunen münzten einfach bestehende Verbindungen in Sprinterstrecken um, um die Fördergelder zu kassieren. Mit ihren Tickets bezahlen die Fahrgäste rund 30 Prozent der Betriebskosten. Die Landeszuschüsse sollen die Hälfte des verbleibenden Defizits abdecken, für die andere müssen die Landkreise als Aufgabenträger des öffentlichen Busverkehrs aufkommen.

Insgesamt fließen in diesem Jahr rund 133 Millionen Euro in den ÖPNV. Fast 23 Millionen Euro schießt das Land für den Kauf von 229 Bussen zu, darunter zehn in Oldenburg, acht im Landkreis Osterholz und vier in Verden. Für die Erneuerung und den Ausbau der Umsteigeanlage am Bahnhof der Reiterstadt steuert das Land knapp die Hälfte der dafür notwendigen 4,99 Millionen Euro bei. „Wir machen Niedersachsen mobil“, lobte Lies das Förderprogramm. Sowohl die Anzahl der Vorhaben und Volumen der Zuschüsse habe im Vergleich zu den vergangenen fünf Jahren einen neuen Höchststand erreicht.