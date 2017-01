Vier Männer und eine Frau müssen sich vor dem Landgericht Stade verantworten. Sie sollen zwischen 2004 und 2011 Anleger dazu verleitet haben, Geld in überteuerte Immobilien zu investieren. (dpa)

Mit gefälschten Bonitätsunterlagen besorgten sich die sechs Betrüger die Kredite für die Immobilien. Sie hätten unter Vorspiegelung falscher Tatsachen gewerbs- und bandenmäßig betrügerisch Finanzierungen von Banken erschlichen, lautete der Vorwurf des Stader Oberstaatsanwalts Burkhard Vonnahme. Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere Millionen Euro.

Die Angeklagten im Alter zwischen 40 und 71 Jahren müssen sich wegen Betrugs und Fälschung von Bonitätsunterlagen vor dem Gericht verantworten. Unter ihnen sind auch zwei Anwälte und Notare, die die Betrügereien beurkundet und abgewickelt haben sollen. Über mehrere Stunden verlas der Staatsanwalt am Mittwoch die Anklageschrift, in der jeder der insgesamt 56 Fälle aus der Zeit von Mai 2004 bis 2011 im Detail aufgeführt wurde.

Erschlichene Kredite

Die Schrottimmobilien wurden überwiegend in Bremerhaven, aber auch in Bremen und im Cuxhavener Raum zu völlig überhöhten Preisen an mittellose Menschen verkauft. Darunter sollen auch Obdachlose gewesen sein. Die Angeklagten nutzten mehrere Scheinfirmen, die die Notargebühren für die angeblichen Käufer übernahmen. Zudem zahlten sie häufig auch die ersten Finanzierungsraten sowie Grunderwerbssteuern und Restverbindlichkeiten, die auf den Immobilien lasteten.

Erst als alle Verpflichtungen erledigt und die Immobilien auf die Käufer übertragen waren, wurden die vorher durch gefälschte Bonitätsunterlagen erschlichenen Kredite nicht mehr bedient. Die Banken – sie reichen von der Landesbank Baden-Württemberg über mehrere Bausparkassen und Versicherungen bis hin zur Postbank – hatten am Ende die Verluste.

So wurden beispielsweise Wohnungen mit Gutachterwerten von 10.000 Euro mit 60.000 Euro beliehen. Wenn die Banken die Zwangsversteigerungen einleiteten, hatten sie Verluste zwischen 32.000 und 176.000 Euro.

Der Prozess vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Stade ist zunächst auf 22 Verhandlungstage bis Ende März angelegt. Bis auf einen Angeklagten, der in der Justizvollzugsanstalt Bremervörde einsitzt, sind alle anderen Beschuldigten auf freiem Fuß. Sie werden von insgesamt elf Anwälten aus Bremen, Hamburg und Berlin verteidigt. (dpa)