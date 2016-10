Biffy Clyro haben als Headliner beim Deichbrand zugesagt. (Pascal Faltermann)

Drei Jahre nach dem Auftritt der schottischen Band beim Deichbrand kommen die Herren um Leadsänger Simon Neil erneut an die Nordsee.Nach einer kreativen Pause haben sich die drei Schotten im Sommer dieses Jahres mit ihrem neuen Album „Ellipsis“ zurückgemeldet, welches nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Deutschland direkt auf Platz eins der Charts einstieg.

Ihre neueste Single „Howl“ feierte ebenfalls Erfolge. Biffy Clyro spielen auf den großen internationalen Festivals und haben zahlreichen Hits wie „Bubbles“, „Mountains“ oder „Biblical“ im Repertoire. Aktuell sind sie auf Hallentournee in Deutschland unterwegs. Die Band wird dann im Sommer 2017 wieder ihre Energie von den Festivalbühnen der Welt versprühen.

Tickets für das Festival gibt es unter www.deichbrand.de/tickets oder an allen bekannten Eventim Vorverkaufsstellen.