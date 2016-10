Mithilfe solcher Piktogramme können niedersächsische Apotheker jetzt Beratungsgespräche mit Menschen führen, die sich aufgrund einer Behinderung, einer Erkrankung oder mangelnder Sprachkenntnisse nicht ausdrücken können. (dpa)

Noch müsste man die Betroffenen zwar auf das Angebot aufmerksam machen, sagt Gabriele Röscheisen-Pfeifer, Bezirksapothekerin in Oldenburg. „Wenn das Buch aber eingesetzt wird, ist es eine enorme Hilfe.“

Mit dem Heft können Beratungsgespräche ohne Übersetzer oder Betreuer geführt werden. So werde das Gespräch für Patienten sicherer, weil mögliche Interpretationen durch Dritte wegfallen, sagt Röscheisen-Pfeifer. Die Piktogramme sind aber nicht nur für behinderte Menschen hilfreich. Auch bei krankheitsbedingten Sprachproblemen – zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder bei Demenz – oder bei mangelnden Sprachkenntnissen werden sie eingesetzt.

Auf neun Seiten stellt das Ringbuch „Ukapo – Unterstützte Kommunikation in der Apotheke“ in zahlreichen, stilisierten Abbildungen typische Beratungssituationen dar. Durch Zeigen auf die Piktogramme können der Ist-Zustand des Patienten, Krankheitssymptome, Einnahmezeitpunkt der Medikation oder Informationen zu Neben- und Wechselwirkungen ausgetauscht werden.

Piktogramme sollten auch beim Arzt eingesetzt werden

Entwickelt wurde Ukapo von Apotheken und der Universität Oldenburg. Vier Jahre hat das Team rund um Andrea Erdélyi, Professorin für Pädagogik und Didaktik bei Beeinträchtigungen der geistigen Entwicklung an der Universität Oldenburg, an dem Buch gearbeitet. „Bei dem Projekt war es wichtig, die Leute einzubinden, die es später auch verwenden“, sagt Erdélyi. Zusammen mit Apotheken und Behinderteneinrichtungen entstand so ein Buch, das die wichtigsten Begriffe in diesem Bereich aufnimmt.

Damit ist das Projekt eines der wenigen, die abseits von Fördereinrichtungen unterstützte Kommunikation anbieten. Die Landes-Behindertenbeauftragte Petra Wontorra begrüßt das Projekt: „Es ist ein Vorbild für andere Bereiche des Alltags“.

So weist Erdélyi darauf hin, dass Patienten mit Sprech- oder Sprachproblemen nicht nur in der Apotheke, „sondern auch in allen anderen medizinischen Bereichen kommunikativ benachteiligt“ seien. Die Pädagogik-Professorin: „Die Inklusion von Betroffenen gelänge deutlich besser, wenn die Piktogramme auch beim Gespräch mit dem Arzt, im Krankenhaus oder im Pflegeheim eingesetzt werden.“