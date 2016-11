Ab jetzt gibt es bis Weihnachten jeden Tag eine neue Bestätigung im schon traditionellen Deichbrand-Adventskalender. Hinter jedem Türchen geben die Veranstalter eine von 24 Bands für die 13. Auflage im kommenden Jahr bekannt.

Billy Talent

Billy Talent Frontmann Benjamin Kowalewicz. (Pascal Faltermann)

In den vergangenen Jahren war es etwas ruhiger geworden um die kanadische Band Billy Talent. Nun sind sie wieder auf den Festivalbühnen unterwegs. Die Musiker um Leadsänger Benjamin Kowalewicz hatten sich nach ihrem Album „Dead Silence“ aus dem Jahr 2012 Zeit gelassen. Erst im Juli 2016 legten sie die Platte "Afraid of Heights“ nach. Vier Jahre Zeit, in denen viel passiert ist, in denen Billy Talent sich auch ganz grundlegende Fragen stellen mussten. Nicht zuletzt, da Schlagzeuger Aaron Solowoniuk aufgrund seiner MS-Erkrankung nicht mehr aktiv an den Album-Aufnahmen teilnehmen konnte. Für ihn fand sich mit Alexisonfire-Drummer Jordan Hastings Ersatz. Mit dem neuen Album gingen sie dann natürlich auf Tour und spielen im November ausverkaufte Konzerte in Deutschland, im Dezember folgen weitere. Billy Talent holten sich für ihre Alben sowohl im Heimatland als auch in Deutschland Platinauszeichnungen.

Ein Festival für Rock, Pop, Punk und Indie

Das Deichbrand ist ein Festival für Rock, Pop, Punk und Indie, zu dem mehr als 50.000 Fans erwartet werden. Als bisherige Headliner waren bereits Biffy Clyro und Placebo bestätigt. Außerdem hatten Künstler wie AnnenMayKantereit, Wanda, Cro, Parov Stelar, Donets oder Trailerpark ihr Kommen zugesagt.

Alle bis zum Adventskalender bestätigten Acts: Placebo, Biffy Clyro, AnnenMayKantereit, Wanda, Cro, Parov Stelar, Genetikk, 187 Strassenbande, Trailerpark (Pimpulsiv, DNP, Sudden, Alligatoah), Donots, The Bouncing Souls, Nasty, Turbostaat, Emil Bulls, Schmutzki, Frida Gold, Claire, Zugezogen Maskulin, Alle Farben, Kollektiv Ost, Apoptygma Berzerk, Peer Kusiv, Christian Steiffen, Chefket, Jan Blomqvist & Band, Dellé, Lexer, Marcus Meinhardt, Schnipo Schranke, Swiss & Die Andern, BRKN, Watch Out Stampede, Die Krupps

