Symbolbild. (fr)

Der Mann hatte das Rauschgift aus den Niederlanden nach Deutschland geschmuggelt. Der 20-Jährige war am späten Sonnabend in der niedersächsischen Grafschaft Bentheim auf der A 30 in einem PKW mit norwegischer Zulassung festgestellt worden. Auf einem Autobahnparkplatz wurde das Auto im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung von einer Streife der Bundespolizei angehalten.

Nach Angaben des 20-jährigen Fahrers befand er sich auf dem Rückweg nach Norwegen. Die Bundespolizisten fanden heraus, dass der Mann erst am selben Tag mit dem Flugzeug von Norwegen in die Niederlande gereist war, um das Auto abzuholen. Nach einem positiven Drogenschnelltest bei dem Mann untersuchten die Beamten das Fahrzeug genauer, ohne allerdings sofort fündig zu werden. Erst mit Hilfe eines Rauschgiftspürhundes konnte am Sonntagmorgen das Drogenversteck aufgespürt werden.

Drogen mit einem "Straßenverkaufswert" von rund 325.000 Euro

Es bedurfte sogar der Mithilfe einer Fachwerkstatt, bis die Bundespolizisten vier gut versteckte Beutel mit insgesamt rund 4,7 Kilogramm Kokain in dem Auto entdeckten. Der Mann wurden daraufhin vorläufig festgenommen und Beamten des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen übergeben. Die beschlagnahmten Drogen haben einen "Straßenverkaufswert" von rund 325.000 Euro.

Der 20-jährige Fahrzeugführer wurde noch am späten Sonntagnachmittag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück, einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl und der Mann wurde der nächsten Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die abschließenden Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt. (wk)