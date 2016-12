Post aus aller Welt: Etwa 5000 bis 6000 Briefe und Karten treffen pro Jahr im Nikolaus-Postamt ein und werden bis kurz vor Weihnachten beantwortet. (Jonas Völpel)

Mit einem kleinen Küchenmesser öffnet Hubert Weddehage den bunt bemalten Umschlag und zieht einen Stapel Briefe heraus. „Die kommen von einer Schulklasse aus England“, erzählt er. Zuoberst liegt der glitzernde Brief von Harriet. „Lieber Nikolaus“, schreibt sie, „ich wünsche mir einen Hund und ein Handy“ – und „dass du uns mal besuchen kommst.“

Auch die Post von Harriets Klassenkameraden liest sich Hubert Weddehage durch. Von Tim, der gerne einen Fernseher hätte, und von Anna, die sich weiße Weihnachten wünscht. Dann nimmt er einen Stift zur Hand und macht sich an die Antwortschreiben.

Hubert Weddehage hat in der Weihnachtszeit alle Hände voll zu tun. Tagsüber arbeitet er als Steuerberater, nach Feierabend beantwortet er Nikolaus-Post. Seit mehr als 40 Jahren leitet Weddehage das Postamt des Nikolauses in – natürlich – Nikolausdorf, einem 1000-Seelen-Ort im Kreis Garrel zwischen Cloppenburg und Oldenburg.

Bis zu 6000 Briefe werden erwartet

Zwischen 5000 und 6000 Briefe erwartet Weddehage in diesem Jahr. Bis Mitte Dezember trudeln sie bei ihm ein – auch dann noch, wenn der Nikolaustag schon längst vorbei ist. Etwa 80 Prozent kommen aus Deutschland, der Rest aus der ganzen Welt. „In diesem Jahr sind besonders viele Briefe aus Russland, der Ukraine, Polen und China dabei“, sagt Hubert Weddehage. Doch auch Zuschriften aus England, Dänemark, den Niederlanden und vielen anderen Ländern finden ihren Weg in die niedersächsische Provinz.

Fleißarbeit: Mehrere Helferinnen und Helfer kommen jeden Abend in der Vorweihnachtszeit zusammen, um im Namen des Nikolauses Briefe und Karten zu beantworten. (Jonas Völpel)

Dort landen sie in großen Kartons in den Räumlichkeiten des Postamts. Die bestehen zur Zeit in einem kleinen Zimmer im Obergeschoss der örtlichen Tennishalle. Das nahegelegene Pfarrheim – eigentlicher Postamt-Stammsitz – war baufällig und musste abgerissen werden. Im kommenden Jahr soll das Nikolaus-Büro den Neubau beziehen. Während es draußen immer dunkler wird, füllt der kleine Raum sich langsam. Knapp zwanzig Helferinnen und Helfer unterstützen Hubert Weddehage bei der ehrenamtlichen Arbeit.

„Es sind nicht immer alle da“, sagt der Poststellenleiter, „aber zu zwölft oder dreizehnt sind wir jeden Abend.“ An einem großen Tisch sucht sich jeder seinen Platz. Die meisten sind seit Jahren dabei, man kennt sich, plaudert über die Arbeit, die letzten Weihnachtsbesorgungen, das zu warme Dezemberwetter. In der Mitte liegen Stifte, Papier, Umschläge für die Antwortbriefe, daneben Schokolade und ein Adventsgesteck. Eine Helferin hat selbstgemachten Apfel-Zimt-Likör mitgebracht, den sie in kleine Gläser aus Waffelteig ausschenkt.

Masse der Einsendungen erfordert häufig ein Standardschreiben

In einer Ecke am Fenster sitzt Silke Lanfermann. Tief über ein Blatt Papier gebeugt beantwortet sie einen Brief von Felix aus Leimen in Baden-Württemberg. „Nikolaus, gibt es dich wirklich?“, schreibt der Siebenjährige, „und wenn ja, wie alt bist du?“ Um etwa 20 Briefe kümmert Silke Lanfermann sich pro Abend – jeden Tag von Ende November bis kurz vor Heiligabend. Seit elf Jahren hilft sie im Nikolaus-Postamt aus. „Mit unseren Treffen beginnt für mich die Weihnachtszeit“, sagt die 32-Jährige. Ohne sie könne sie sich die Adventszeit längst nicht mehr vorstellen.

Viele Kinder legen ihren Briefen Fotos, selbstgemalte Bilder oder kleine Bastelarbeiten bei. Viele davon zieren eine Pinnwand im Nikolaus-Postamt. (Jonas Völpel)

Für ihre Antwort an Felix nutzt sie das ausführliche Standardschreiben, das die meisten Kinder bekommen. In ihm bedankt der Nikolaus sich für den netten Brief, erzählt davon, wie viel Post aus aller Welt er gerade bekommt, und verspricht, die Weihnachtswünsche an das Christkind weiterzuleiten. „Lieber Felix!“, schreibt Silke Lanfermann über das Schreiben, „Viele Grüße, dein Nikolaus“ darunter. „Früher haben wir alle Briefe handschriftlich verfasst“, erzählt Hubert Weddehage. Das sei bei der Masse der Einsendungen aber längst nicht mehr möglich.

Seinen Anfang nahm das Nikolaus-Postamt in den 1960er-Jahren. Immer wieder war Kinderpost in Nikolausdorf gestrandet – denn wo sollte der Kollege des Weihnachtsmanns wohnen, wenn nicht hier? Eine Dorfbewohnerin fing an, die Briefe zu beantworten. Kurz darauf gründete der damalige Schulleiter des Ortes das Nikolausbüro, dessen Leitung bald Hubert Weddehages Vater übernahm. Seither ist die Poststelle Familiensache. Weddehages Sohn Jörg half schon als kleines Kind dabei, Briefe zu falten und in Umschläge zu stecken. Inzwischen ist der 37-Jährige seit 20 Jahren festes Mitglied des Helfertrupps.

Mitgesandte Katalogbilder sollen Verwechslungen ausschließen

Nur manchmal verfasst das Postamt-Team noch Briefe selbst. „Bei besonders traurigen oder intimen Zuschriften nehmen wir uns mehr Zeit und antworten ausführlicher“, sagt Weddehage. Zum Beispiel, wenn Kinder erzählen, dass sie ein Familienmitglied verloren haben – „oder dass sie keine Geschenke bekommen werden, weil der Papa arbeitslos ist.“ In solchen Fällen die richtigen Worte zu finden, sei nicht immer einfach.

Die meisten Kinder aber würden dem Nikolaus schreiben, um ihre Wünsche loszuwerden. Handys, Computer, Fernseher und die Star-Wars-Sets von Lego stünden dabei derzeit besonders hoch im Kurs, berichten die Helfer. „Die Wünsche werden immer elektronischer“, sagt Silke Lanfermann. Gleichzeitig würden immer mehr Kinder nichts dem Zufall überlassen wollen. Damit auch garantiert das richtige Paket unter dem Weihnachtsbaum landet, kleben sie Katalogbilder der gewünschten Spielsachen auf ihre Wunschzettel. „Manche schreiben gleich noch die Preise dazu“, sagt Hubert Weddehage. Damit der Nikolaus auch genau weiß, was finanziell auf ihn zukommt.

Andere Kinder haben bescheidenere Wünsche. „Wir wünschen uns einen Brief von dir, lieber Opa Frost“, schreibt die Mutter des dreijährigen Tichon und des fünfjährigen Klim aus dem russischen Murmansk im Auftrag ihrer Söhne. Und die fünfjährige Jasmina wünscht sich gar nichts; sie will dem Nikolaus eine Freude machen: „Ich habe mit Papa Kekse gebacken“, schreibt sie. „Ich stelle sie dir ans Fenster, damit du sie dir mitnehmen kannst, wenn du kommst.“

Nikolaus nur analog erreichbar - nicht online

Hubert Weddehage leitet seit mehr als 40 Jahren das Nikolaus-Postamt. (Jonas Völpel)

Auch in Sachen Liebe sei der Nikolaus schon um Rat gebeten worden, erzählt Hubert Weddehages Sohn Jörg. Ein Mann habe geschrieben, dass er furchtbar in seine Nachbarin verliebt sei, aber nicht wisse, wie er den ersten Schritt machen soll. „Da habe ich ihm eine ausführliche Antwort geschickt.“ Dating-Tipps vom Nikolaus „von Mann zu Mann“.

Um was auch immer es geht, Post nimmt der Nikolaus nur analog entgegen. Eine E-Mail-Adresse hat er nicht. „Der Nikolaus ist nicht online“, sagt Hubert Weddehage. Wer einen Brief aus Nikolausdorf bekommen wolle, der müsse schon ganz altmodisch zu Stift und Papier greifen.

Dass manche Kinder ihre Post an den Weihnachtsmann oder das Christkind

adressieren, sehen Weddehage und sein Team nicht so eng: „Ob Weihnachtsmann, Christkind, Väterchen Frost oder Wolke Sieben, wir beantworten jeden Brief.“ Trotzdem fühle der Postamt-Leiter sich besonders dem Nikolaus verbunden. „Im Gegensatz zum Weihnachtsmann, der eine Erfindung von Coca-Cola ist, gab es den nämlich wirklich“, sagt Weddehage.

Der heilige Nikolaus von Myra, auf den der Gedenktag am 6. Dezember zurückgehe, sei ein Menschenfreund und Beschützer der Kinder gewesen. Noch heute stehe der Nikolaus dafür, ein offenes Ohr für die Sorgen der Kleinsten zu haben. Und damit die ihn auch erreichen können, gebe es das Postamt. Das ist noch bis kurz vor Weihnachten aktiv. „In der Woche vor Heiligabend schicken wir die letzten Briefe raus“, sagt Hubert Weddehage. Damit sie pünktlich zum Fest bei den Kindern ankommen.