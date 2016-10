Norbert Lange dachte, dass es es nirgends in Delmenhorst eine bessere Spukatmosphäre als im Wasserturm gäbe. An Halloween veranstaltet er zum vierten Mal „Gruseln am Turm“. (Ingo Moellers)

Wenn die Schreie spitz durch den Turm hallen, irgendwo aus den schweren Kunstnebelschwaden, die eine Maschine beständig in das feuchte, düstere Gemäuer pumpt, dann ist Norbert Lange zufrieden. Die Menschen kommen zu ihm und seinem Team, weil sie sich gruseln wollen. Sie wollen erschreckt werden, sie wollen kreischen, zittern, Herzrasen. „Das ist kein Kindergeburtstag, das ist Halloween“, sagt Norbert Lange. Und auch wenn er dabei lacht, besteht nicht der geringste Zweifel daran, dass er es ernst meint.

Zu Halloween an diesem Montag verwandelt Lange mit seiner Crew den Delmenhorster Wasser- in einen Spuk-Turm. Zum nunmehr vierten Mal laden sie zum „Gruseln am Turm“, dieses Mal von 17 bis 22 Uhr unter dem Motto „Märchen(haft)“. Das kollektive Schaudern hat sich dabei als wahre Erfolgsgeschichte entpuppt. „Im ersten Jahr kamen 250 Menschen. Im Jahr darauf waren es 470. Und letztes Jahr haben wir 1108 im Turm gehabt“, erzählt Lange.

Ganz geduldig standen sie in der langen, langen Schlange und warteten auf den Einlass, mehr als 30 Besucher dürfen nicht gleichzeitig in den Turm. Lange und sein Partner in Sachen Spuk, Patrick Fechner, waren begeistert, dass alle ohne zu murren, durchhielten. Wobei den Wartenden auch etwas auf dem Vorplatz geboten wird, vor allem den Kindern. Verpflegung gibt es dort natürlich auch. Der Eintritt in den Turm ist übrigens frei, lediglich um eine Spende wird gebeten.

Perfekte Stimmung für ein Gruselevent

Die Idee mit dem Gruselturm kam Veranstaltungs-Techniker und Eventmanager Lange so nach und nach. Da war zum einen ein ehemaliger Kollege, der sich dachte, Halloween müsse doch mehr sein als ein paar verkleidete Kinder an der Haustür, die „Süßes oder Saures“ rufen. „Er sagte sich, ich schlag zurück“, erinnert sich Lange. Also stellte sich der Freund eine Nebelmaschine neben die Tür und bastelte ein paar Lichteffekte, um die Kinder zu erschrecken. „Man muss dieses Thema und die Technik dazu einfach leben“, sagt Lange. Und das tut er.

Dann, im Jahr 2010, als Delmenhorst 100 Jahre Wasserturm feierte, wurde Lange beauftragt, das Wahrzeichen der Stadt gebührend zu illuminieren. „Da fing ich an, mich mit dem Turm auseinanderzusetzen.“ Wenn Lange in Licht denkt, dann guckt er sich Objekte auch dann an, wenn es dunkel ist. Er muss sehen, wo Fremdlicht herkommt. Also ging er spät abends zwischen Wassertum, Rathaus und Markthalle hin und her. Und mit seinen Hunden ging er auch noch auf die Burginsel in der Graft. Dieses Ensemble bot für ihn die perfekte Stimmung für ein Gruselevent. Er fing im Turm an. Aber Platz zu wachsen ist reichlich vorhanden. Warum nicht eines Tages die Burginsel einbeziehen? Warum nicht in der Markthalle ein Grusel-Dinner servieren?

Als Lange und sein Team 2013 loslegten, haben sie den Gruselturm innerhalb von acht Tagen aus dem Boden gestampft. Er fragte in der Nachbarschaft, wer Requisiten hätte. Mittlerweile spuken ihm Ideen für den Turm das gesamte Jahr im Kopf herum. Mittlerweile sind 25 und nicht mehr nur acht Helfer involviert. Mittlerweile bespricht sich das Kernteam in den vier Wochen vor Halloween täglich. Der Erfolg verpflichtet, die eigenen Ansprüche steigen.

Mysteriöser Soundtrack und echte Requisiten

Das Motto „Märchen(haft)“ kam Lange im vergangenen Jahr, als ein Junge meinte, am Fenster ein Gespenst gesehen zu haben. „Da dachte ich, da könnte Rapunzel sitzen. Da lassen wir ganz einfach einen Zopf herunter“, erzählt er. Doch der Zopf entpuppte sich als die größte Schwierigkeit, 15 Meter waren nicht so ohne Weiteres zu flechten. „Aber immerhin die Schleife haben wir schon gebastelt“, sagt Lange und holt sie aus einer Plastiktüte. In der Ecke steht bereits der Sarg, den ein Sponsor dem Team überlassen hat. Schneewittchen liegt darin.

Zwei Helfer fangen an, den Wald im Turm aufzubauen. Zu einem echten Märchen gehört schließlich auch ein Wald. Die Bäume mit Ballen gibt ein Gärtnerei-Betrieb. Als gerade ein Plastiktannenbaum in seinen Fuß gestellt wird, kreischt eine der Darstellerinnen laut auf. „Ih, eine tote Maus“, ruft sie und hüpft davon. Lange und Fechner überlegen nicht lange: Die passt perfekt ins Aquarium. Es geht doch nichts über echte Requisiten. Da fällt Lange ein, dass er noch zum Krankenhaus fahren muss. Der Chefarzt der Kinderklinik überlässt ihm jedes Jahr sein Skelett.

Um im Turm die rechte Stimmung zu erzeugen, reichen aber nicht nur liebevolle Details und die von einer Maskenbildnerin geschminkten Darsteller. Lange arbeitet mit Kunstnebel und stimmungsvollem Licht, lila und dunkelblau sind die perfekten Grusel-Farben. Zudem ist ein mysteriöser Soundtrack wichtig, um die Besucher in Stimmung zu bringen. „Die Besucher erwarten schließlich, dass wir sie erschrecken.“