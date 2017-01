Von Rauch und Flammen umhüllt sind die Buchstaben der Leuchtreklame in der Brandnacht. (Christian Butt)

Noch in der Nacht zuvor war in der größten Diskothek des Landkreises, die an guten Abenden bis zu 1500 Besucher begrüßen konnte, ausgelassen gefeiert worden – am Sonntagabend wurde dann der Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Doch als die ersten Einsatzkräfte dort ankamen, stand das Gebäude bereits voll in Flammen.

Fast 100 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus Oyten und Bassen sowie mehr als ein Dutzend Helfer des DRK Oyten waren stundenlang im Einsatz, um Herr über die Flammen zu werden. „Das war schon eine Hausnummer und in der Größenordnung mit zuletzt nichts zu vergleichen“, erinnert sich Oytens damaliger und aktueller Ortsbrandmeister Jörg Rebers zurück an den Einsatz, der länger als zwölf Stunden dauerte.

Am Ende nur noch eine Ruine übrig

Gegen 21 Uhr abends erfolgte die Alarmierung, erst am nächsten Vormittag gegen 11 Uhr sei er zuhause gewesen. Übrig blieb von dem imposanten Tanztempel am Ende trotz allen Einsatzes nur eine Ruine. Bereits nach wenigen Tagen konnten die Brandermittler die Ursache für den Brand verkünden: technischer Defekt durch einen Wärmestau im Bereich des DJ-Pultes. Der entstandene Schaden wurde auf rund drei Millionen Euro beziffert.

Der Brand war ein Ereignis, das besonders die jüngeren Menschen der Region bewegte. Mehrere Hunderte von ihnen verfolgten die Löscharbeiten. „Durch die sozialen Netzwerke verbreitete sich die Nachricht rasend schnell. Manche wussten es dadurch sehr früh und waren schneller vor Ort als wir von der Feuerwehr“, sagt Rebers. Davon kann auch Hilko Kor berichten. „Die Verbreitung war einfach extrem schnell“, erzählt der Ottersberger, der es selbst über eine Whats-App-Nachricht erfahren habe, und sodann aus Spaß, wie er sagt, einen gewissen Teil zur medialen Verbreitung der Nachricht beisteuerte. Kor gründete noch am selben Abend die Facebook-Gruppe „Selbsthilfegruppe für Ex-Capitol Gänger“.

Gebührend Abschied nehmen

„Dabei war ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr regelmäßig dort, aber es gab Phasen, da war ich mehr als einmal die Woche da. Auch bei der Eröffnung war ich damals dort“, berichtet er und betont, dass quasi fast jeder aus seinem Bekanntenkreis mit der Diskothek Erinnerungen verbinde. Als Schaulustiger sei Kor jedoch nicht vor Ort gewesen. Viele andere wollten sich auch am Tag nach dem Brand ein Bild vor Ort verschaffen und gebührend Abschied nehmen: Viele hatten sich zu einer „After-Burn-Party“ an der Ruine versammelt, bei der sogar ein Imbisswagen vor Ort war. Da sich die Feuerwehr in ihrer Arbeit, die restlichen Glutnester zu löschen, dadurch behindert sah, ließ die Polizei den Platz räumen.

Aber auch die Tage danach kamen immer wieder ehemalige Capitolgänger zu ihrem einstigen Partydomizil. Sogar rote Grablichter wurden dort als Zeichen der Trauer aufgestellt. Auch für Rebers und seine Feuerwehrkameraden sei es nicht nur aufgrund der Größenordnung ein besonderer Einsatz gewesen. „An der Diskothek haben auch für viele von uns Erinnerungen gehangen“, sagt auch Rebers, der selbst im "Capitol", allerdings nur noch zu den Anfangszeiten vereinzelt gewesen und deutlich häufiger Gast im Zeppelin gewesen sei.

Zeppelin, so hieß die Großraumdiskothek am gleichen Standort, die sich in den 1980er-Jahren großer Beliebtheit erfreut hatte. Dieser Betrieb hatte jedoch Konkurs anmelden müssen, sodass 1992 unter neuem Betreiber aus dem Zeppelin das "Capitol" wurde – mit großen weißen Säulen im Eingangsbereich als Wahrzeichen. Diese verschwanden dann 2005 im Rahmen einer Rundumerneuerung mit neuem Besitzer hinter rotem Acrylglas.

Kein Comeback an alter Stätte

Direkt nach dem Brand sah es dann für kurze Zeit noch nach einem Comeback des "Capitols" an alter Stätte aus. Ein Problem dabei: Das Grundstück befindet sich im Industriegebiet Oyten-Ost, und nach der inzwischen neu in Kraft getretenen Gesetzeslage sind Diskotheken in Industriegebieten nicht mehr zulässig. Das alte Capitol genoss Bestandsschutz, ein Neubau wäre nur durch die Ausweisung eines Sondergebietes durch die Oytener Politik möglich gewesen.

Ob es auch an diesem Aspekt lag, dass die Betreiber letztlich das Interesse an dem Standort in Oyten verloren, darüber gaben sie damals keine Auskunft. Betreiber Wilfried Lüdemann sagte nur, dass „Großraumdiskotheken an der Peripherie nicht mehr zeitgemäß“ seien. Und so blieb es bei einem letzten Gastspiel in der Heimat im Sommer nach dem Brand, als auf einer Freifläche am Backsberg zwischen Oyten und Fischerhude für vier "Capitol"-Events ein großes Partyzelt aufgestellt wurde.

Die Diskothek "Capitol" sollte es weiter geben, allerdings nicht mehr in Niedersachsen, sondern in Bremen im Kristallpalast im Weserpark. Etwas mehr als zwei Jahre nach dem Brand feierte das "Capitol" seine Neueröffnung auf Bremer Grund. Doch sollte es sich dabei nur ein kurzes Gastspiel handeln. Nach nur rund eineinhalb Jahren schlossen sich dort bereits wieder die Pforten.

Zu diesem Zeitpunkt war das Kapitel "­Capitol" bereits längst endgültig Geschichte geworden. Im März 2013 machten zwei ­Bagger die Ruine mitsamt den noch ganz gut erhaltenen so markanten weißen Säulen, die ­hinter dem Acrylglas wieder zum Vorschein ­gekommen waren, dem Erdboden gleich. Mehr als 50 Lastwagenladungen wurden damals benötigt, um den Schutt abzutransportieren. Heute befindet sich auf dem Grundstück – passend zu diesem Ende der beliebten Diskothek – ein Abbruchunternehmen.