Vogelbeobachter zieht es im Herbst in die Rastgebiete. (Guido Rottmann und D. Damschen, NABU)

Sie nennen sich „Birder“ und werden am Wochenende zu Tausenden bei Veranstaltungen des Naturschutzbundes (Nabu) erwartet. Gemeinsam pilgern die Vogelgucker mit Fernglas und Bestimmungsbuch zu den Rastplätzen der Zugvögel an der Küste und im Binnenland. „Birdwatching“ ist so angesagt wie umstritten.

„Wir organisieren Touren, damit die Vogelliebhaber eben nicht auf eigene Faust durch die Natur stapfen und die Vögel aufschrecken“, erklärt Ulrich Thüre, Sprecher beim Nabu-Landesverband Niedersachsen die Idee des Birdwatch, der inzwischen zum 23. Mal stattfindet, „denn aufgeschreckte Zugvögel verlieren wertvolle Energie für den Weiterflug nach Süden.“ Bundesweit hat der Nabu 93 Birdwatch-Veranstaltungen organisiert. „Das Bewusstsein für die Natur ist größer geworden“, freut sich Thüre über große Resonanz. Inzwischen habe der Nabu in Niedersachsen schon 88.300 Mitglieder.

Von „Vogeltourismus“ spricht hingegen der Wattenrat. Der unabhängige Zusammenschluss kleinerer Naturschutzgruppen in Ostfriesland schaut kritisch auf die „Birder“. Für Wattenratsprecher Manfred Knake geht es dabei vor allem um Marketing für den Nabu. Natürlich, so Knake, sei der Vogelzug faszinierend, es werde aber vergessen, auf die Probleme der Zugvögel hinzuweisen.

Jagd auf Zugvögel

Einige Arten seien bereits rückläufig, weil Windkraft und Landwirtschaft ihnen den Raum nähmen, weil Touristen die Landschaft verlärmten und vermüllten und nicht zuletzt, weil nach wie vor Jagd auf Zugvögel gemacht werde. „Da hilft es auch nicht, wenn der Nabu Bustouren in die Rastgebiete organisiert“, so Knake, der seit Jahren ein Jagdverbot für den Nationalpark niedersächsisches Wattenmeer fordert.

Die Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer indes hat die Zugvögel ebenfalls als Publikumsmagnet entdeckt. Zum inzwischen achten Mal veranstaltet sie die niedersächsischen Zugvogeltage. Diese finden kurz nach dem Nabu-Birdwatching vom 8. bis 16. Oktober statt. Mit zahlreichen geführten Touren in die Rastgebiete will sich der Nationalpark den Besuchern öffnen. Der Titel der Auftaktveranstaltung lässt eine durchaus kritische Auseinandersetzung vermuten. Stefan Garthe wird über die Auswirkungen der Industrialisierung der Nordsee auf die Vogelwelt berichten.

Kraniche im Anflug: Zugvögel locken Tausende Besucher in die Rastgebiete. (Tom Dove, Nabu (frei))

Der Meeresökologe am Forschungs- und Technologiezentrum (FTZ) Westküste der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und Präsident der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft erforscht wie Seevögel auf Offshore-Windparks und Schifffahrt reagieren. Für zwölf Millionen Zugvögel ist der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zentraler Rastplatz. Deutschlandweit verlassen jedes Jahr 250 Millionen Zugvögel ihre heimischen Brutgebiete, um im warmen Südeuropa oder in Afrika zu überwintern.

Nach Schätzungen des Nabu sind jedes Jahr eine halbe Milliarde Vögel in und über Deutschland auf dem Zug. Mit Exkursionen will der Nabu das faszinierende Schauspiel am Herbsthimmel erlebbar machen. „Es geht um das gemeinsame Naturerlebnis“, sagt Nabu-Vogelschutzexperte Eric Neuling. Neuling empfiehlt das niedersächsische Wattenmeer oder die Halbinsel Darß an der Ostsee als besonders interessante Orte der Vogelzugbeobachtung.

„Am besten beobachtet man von einem erhöhten oder exponierten Standort. Da Zugvögel ihre Flughöhe nicht verändern, nur weil ein Hügel vor ihnen liegt, ist man dort näher an den Vögeln dran“, empfiehlt der Experte. Wer hat, solle unbedingt ein Fernglas ­mitnehmen.