Die europäische Auster soll sich nach der Wiederansiedlung gegen die pazifische Auster in der Nordsee behaupten. (dpa)

Austern sind eine Delikatesse, ein Gaumenschmaus für Feinschmecker. Aber selbst die bekannte Sylter Royal ist keine heimische, sondern eine pazifische Art des Schalentieres. Die Bestände der Europäischen Auster gelten inzwischen als stark gefährdet, in der Nordsee ist sie so gut wie ausgestorben. Das soll sich ändern. In einem gemeinsamen, 854 000 Euro teuren Projekt wollen Forscher des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) und des Bundesamts für Naturschutz (BfN) Ostrea edulis wieder ansiedeln.

„Die Bestände der Europäischen Auster werden in ganz Europa als stark gefährdet eingestuft. Seit etwa 1930 gilt die Europäische Auster in der Deutschen Nordsee als ausgestorben, nur seltene Einzelfunde sind belegt“, erklärte die Präsidentin des BfN, Beate Jessel bei der Vorstellung des Projektes. Austern spielten jedoch eine wichtige Rolle für das ökologische Gesamtgefüge der Nordsee.

Sie könnten nicht nur große Wassermengen filtern, sondern bildeten auch Riffe, die viele Fischarten als Kinderstube nutzen. Eine einzige Auster reinige etwa 240 Liter Wasser am Tag und könne damit giftige Algenblüten verhindern. In dem dreijährigen Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben wollen die Forscher nun die Chancen für eine Wiederansiedlung aufzeigen.

Spezielle Käfige sollen Verdriften verhindern

Bereits vor zwei Jahren hatte das BfN eine Machbarkeitsstudie für die Rückkehr von Ostrea edulis gestartet. Wissenschaftler der Abteilung Meeresschutz des BfN und des AWI machen sich jetzt an den Praxistest. In speziellen Käfigen sollen die Schalentiere ausgesetzt werden, um ein Verdriften in der Deutschen Bucht zu verhindern. „Die Suche nach geeigneten Wiederansiedlungsflächen hat bereits begonnen“, sagte Karen Wiltshire, Vize-Direktorin des AWI.

Potenzielle Flächen seien drei Natura-2000-Schutzgebiete, also europäische Schutzgebiete, in denen die Fischerei mit Bodenschleppnetzen genauso verboten ist wie der Abbau von Rohstoffen wie Sand oder Kies. In Frage kämen laut Wiltshire Borkum Riffgrund, das Sylter Außenriff sowie die Doggerbank ganz im Nordwesten der Deutschen Bucht.

Bis 1930 war die Europäische Auster in der deutschen Nordsee verbreitet. Belege über die Austernfischerei im Nordfriesischen Wattenmeer gehen bis ins Jahr 1241 zurück. Durch Überfischung seien die Austernbänke im 19. Jahrhundert verschwunden, so die Jessel. Eiswinter und Stürme hätten eine Erholung der Bestände verhindert.

Eine Wiederansiedlung ist schwierig, weil die Europäische Auster im Gegensatz zu den insavasiven Arten aus dem Pazifik nur langsam und am liebsten auf dem Schalensubstrat der eigenen Art wächst. Anders als die pazifische Variante bildet die europäische Austernriffe. Restbestände befinden sich laut BfN in Norddänemark, England, Schottland, Irland und Frankreich. Zuletzt sei eine Muschelbank vor der niederländischen Küste entdeckt worden.

Naturschutzgruppen nicht nur erfreut

Austern, die zum Verzehr vor allem in Frankreich, aber eben auch auf Sylt kultiviert werden, sind meist pazifische Austern, die im Atlantik in drei Jahren und im wärmeren Mittelmeer in nur sechs Monaten die notwendige Größe erreichen. Küstenurlauber kennen die pazifische Austern, die vor allem mit Frachtern nach Europa gelangt sein dürfte. Sie setzt sich an Schiffsrümpfen fest, aber auch den den Spundwänden in den Häfen.

Die Forscher hoffen, dass sich die Europäische Auster nach der Wiederansiedlung gegen die Pazifische Auster behaupten kann. Anders als die Europäische Auster bevorzugt sie eher flaches Wasser. Deshalb konkurriert sie eher mit den Miesmuscheln um den Lebensraum im Meer. Der Wattenrat, ein unabhängiger Zusammenschluss kleinerer Naturschutzgruppen, begrüßt die Wiederansiedlung der Europäischen Auster, befürchtet aber, dass die Wiederansiedlung ausgerechnet in den fischereifreien Sperrzonen am Rande von Offshore-Windparks stattfinden könnte.

Schließlich sind die Forscher auf der Suche nach geeigneten Standorten auch mit Windparkbetreibern im Gespräch. Wattenrat-Sprecher Manfred Knake meint: „Die Windenergiewirtschaft wird absehbar die Austernversuche propagandistisch ausschlachten und damit die angebliche Naturverträglichkeit der Offshore-Windkraftanlagen herausstellen.“