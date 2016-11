Nadine Henke steigt auch schon mal übers Gatter zu ihren Jungsauen. (Karsten Klama)

Der Weg führt hinaus aus dem Dorf über eine kleine Kanalbrücke. Hinter Bäumen liegt der Stall mit 1250 Sauen. Langsam und geräuschlos öffnet sich das elektronische Tor, das den Betrieb vor unerwünschten Eindringlingen schützen soll. Die Stalltür steht offen. Hinter einem kleinen Fenster sitzt Nadine Henke. Ihr Schreibtisch quillt über vor Papierkram, dazwischen eine frische Packung Windeln.

Die Mutter von drei Kindern managt den Betrieb gemeinsam mit ihrem Mann Heinrich. Ihre hellblonden Haare blitzen hinter dem Bildschirm hervor. „Willkommen bei den Brokser Sauen“, sagt Nadine Henke. Die 37-Jährige freut sich über Besucher, will zeigen, wie die industrielle Produktion von Ferkeln funktioniert. Für ihre offensive Öffentlichkeitsarbeit hat sie vor Kurzem den in der Branche renommierten Ceres-Award 2016 in der Kategorie Schweinehaltung gewonnen.

Hygiene ist oberste Priorität

Durch den engen Flur geht es zur Dusche. „Sie müssen reinduschen“, erklärt die ­studierte Tierärztin, die den Betrieb vor dreieinhalb Jahren mit ihrem Mann über­nommen hat. Hygiene ist ein großes Thema in der Schweinehaltung. Haben sich Bak­terien oder Viren erst einmal eingeschlichen, ist der ganze Bestand gefährdet.

Die Kleider kommen in den Spint. Shampoos in ­allen Variationen von Kräuter bis Kokos stapeln sich in der Ablage, Handtücher liegen in den Regalen, daneben „Dienstkleidung“ in allen Größen, kleine Bodys für die Kinder direkt neben den Latzhosen für die ins­gesamt neun Mitarbeiter. Ganze Kinder­gartengruppen und Schulklassen sind schon durch die Hygiene-Schleuse gegangen. Da macht Nadine Henke keine Ausnahme. Selbst Kamera, Brille, Reporterblock und Stift werden vor dem Stallbesuch gründlich desinfiziert.

Vom Bad geht es in die Küche. Die Kaffeemaschine bietet vom Espresso bis zum Latte macchiato alles, der Thermomix brummt. Der kleine, erst zehn Monate alte Tjorven sitzt im Hochstuhl und wartet auf seinen Brei, während Nadine Henke von ihrer Arbeit erzählt. Unvorstellbare 40 000 Ferkel werden jedes Jahr in dem rund 9000 Quadratmeter großen Sauenstall geboren. Nachwuchs für die Mäster im Umkreis. Der Kartoffel-Karottenbrei ist fertig. Tjorven freut sich. Heinrich Henke füttert seinen jüngsten Sohn, während seine Frau in die Gummistiefel schlüpft.

Schwänze werden kupiert, um Infektionen zu vermeiden

Sie öffnet die Tür zum Stall. Der erste Gang führt zu den Jungsauen. Die Tiere werden in Sechsergruppen gehalten. Es stinkt nach Kot und Urin, der durch den Spaltenboden in die Güllegrube fällt. „Die Luft ist nicht in Ordnung“, erklärt Nadine Henke und tippt auf der elektronischen Steuerung herum, um das Stallklima zu verbessern. „Normalerweise riecht es nicht so stark.“

Die Sauen freuen sich offenbar über den Besuch. „Die sind handzahm“, lacht die Halterin, hüpft mit einem Satz über das Gatter und streichelt ihre Sauen. „Wir bestechen sie, deshalb sind sie so zutraulich“, plaudert sie aus. Im Sommer bekommen die Sauen sogar selbst gemachtes Eis mit Luzerne. Diesmal hat Nadine ihnen nichts mitgebracht. Die Enttäuschung hält sich in Grenzen.

Einige Tiere haben den Ringelschwanz noch dran, andere nicht. Nadine Henke würde gern ganz auf das Kupieren verzichten. Der Eingriff erfolgt in der Regel ohne Betäubung und kann schmerzhaft sein. Andererseits beißen sich die Schweine häufig gegenseitig in die Schwänze. Die Halter sprechen von „Kannibalismus“. So werden die Schwänze weiter kupiert, um Verletzungen vorzubeugen.

Die gelernte Tierärztin glaubt, dass am Ende ein Pilzgift im Futter Ursache für das Schwanzbeißen sein könnte. „Mykotoxine führen zu Durchblutungsstörungen, die ein Absterben der Extremitäten zur Folge haben“, erklärt sie und zeigt auf eine schwarze Schwanzspitze. „Wenn sich die Borke löst, tritt salziges Wundwasser aus“, erklärt Nadine Henke. Schweine stehen auf Salziges. So kommt es vor, dass sie sich gegenseitig in den Schwanz beißen.

Belohung für Verzicht aufs Kupieren

Bei den Henkes lassen sich die Schweine derzeit in Ruhe. Die Landwirtin hofft, dass sie das Problem dauerhaft in den Griff bekommt, bevor das Kupieren verboten wird. „Ich befürchte, dass die Mäster sonst im Ausland kupierte Ferkel kaufen“, sagt sie. Das wäre fatal für die Ferkelzeugung in Niedersachsen. „Vielleicht verlängert der Minister die Frist“, hofft sie. Danach sieht es allerdings nicht aus.

Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer (Grüne) belohnt schon heute jeden, der freiwillig auf das Kupieren verzichtet, mit der Ringelschwanzprämie. 16,50 Euro bekommen die Tier­halter, wenn der Schwanz dran bleibt und höchstens 30 Prozent der Tiere im Bestand verletzt sind. „Das ist für mich aus ­Tierschutzgründen nicht tragbar“, sagt die Tierärztin.

In der Deckstation stehen die Sauen in ihren Buchten, getrennt mit Metallstäben. Raus können sie nicht. Nadine Henke würde gern einen Wintergarten für die Tiere anbauen, damit sie sich bewegen können. „Es ist schwer, eine Umbau-Genehmigung zu bekommen“, sagt sie. Natürlich könnte sie auch weniger Sauen „belegen“, wie die künstliche Besamung im Fachjargon heißt. Aber auch das wäre mit einem Umbau der Lüftungs- und Fütterungsanlage verbunden.

„Wir sind ein Stück weit gefangen, in dem, was wir tun“, bedauert sie. Theoretisch bräuchte es 80 Eber, um die Sauen zu befruchten, praktisch aber gibt es nur zwei Eber im Betrieb. „Wir brauchen sie als ­Pin-up, damit die Sauen besser rauschen“, erklärt die Fachfrau. Die Eber machen also ihren täglichen Gang durch den Stall, ohne dass sie je eine Sau bespringen. Sie sollen die Sauen nur in Stimmung bringen, damit die künstliche Besamung gelingt.

Farbensystem für unterschiedliche Rassen

Das Ejakulat liegt in einem Klimaschrank am Hauptgang. Durchsichtige Tuben mit bunter Flüssigkeit. Die Farbe zeigt dem Ferkelerzeuger die Rasse an. Weiß für normale Schweine (Pietrain), gelb für die dänische Landrasse, grün für dänisches Edelschwein, blau für Duroc.

Das amerikanische, braune, langhaarige Schwein mit dem marmorierten Fleisch ist das Hobby der Henkes. „Die sind eigensinnig und nicht so leicht zu lenken“, erzählt die Schweinefachfrau vom Charakter ihrer Lieblinge im Stall. Aber auch unter den normalen Schweinen gebe es solche und solche, sagt sie. Einige mischen die Gruppe richtig auf.

Je 28 trächtige Sauen werden im Hauptstall zusammen gehalten. Jede Sau hat ihre eigene Bucht, die sie selbstständig verlassen und betreten kann, um einen Gang zu machen, sich zu bürsten oder Luzerne zu rupfen. Eine neue Gruppe wurde gerade erst zusammengestellt. Einige Sauen haben Kratzwunden, ein Tier lahmt, der Kampf um die Rangordnung hat Spuren hinterlassen. „Das sieht nicht schön aus“, weiß Nadine Henke.

Schlechte Erfahrungen mit Tierschützern

Dennoch zeigt sie die Tiere, auch auf Facebook, aber immer mit einer Erklärung. Diesmal schreibt sie dazu: „Schweine kennen keine Demokratie – oder wo gruppiert wird, gibt es auch Blessuren. . .“ Eine Webcam haben die Henkes nicht installiert. „Man darf die Menschen mit den Bildern nicht allein lassen“, meint Nadine Henke. Schlechte Erfahrungen hat sie mit militanten Tierschützern gemacht.

Drohbriefe, Beschimpfungen im Internet, die unter die Gürtellinie gehen. Sie hat Anzeige erstattet. „Manche haben Humor und legen mir ein veganes Kochbuch in den Briefkasten. Andere wünschen mir und meinen Kindern den Krebs“, erzählt sie. „Das geht gar nicht“, sagt sie, und es geht ihr offenbar nahe. Sie kann nicht verstehen, warum die Staatsanwaltschaft die Sache nicht weiter verfolgt hat.

116 Tage sind Sauen in der Regel trächtig. Gegen Ende werden sie in die Geburtsstation verlegt, dort liegen die schweren Sauen in engen Kastenständen. Nadine Henke spricht vom „Ferkelschutzkorb“. „Ohne würden die Sauen die Ferkel erdrücken“, erklärt die Schweinehalterin. Bekannte aus der Branche hätten es ohne probiert, erzählt sie, und jedes dritte Ferkel verloren.

Auch bei den Henkes wird hin und wieder ein Ferkel von seiner Mutter erdrückt, andere kommen tot auf die Welt. Im Schnitt seien es 16 Ferkel pro Wurf und ein bis zwei ­Totgeburten. Das sei vergleichsweise wenig, meint Nadine Henke. Nicht alle Ferkel ­können bei ihrer Mutter bleiben, wenn mehr Ferkel geboren werden, als die Mutter ­Zitzen hat.

Zweieinhalb Würfe pro Jahr

Die überzähligen kommen zu einer Amme. „Die Tiere werden problemlos angenommen“, erklärt die Schweinefachfrau. Zu schwache Ferkel kommen zunächst in eine Art Brutkasten. Die Kleinen kuscheln sich unter der Wärmelampe aneinander. Schweine sind gesellige Tiere. Nadine Henke nimmt ein Ferkel heraus: „Sind die nicht süß?“ Vier Wochen bleiben die Ferkel bei ihrer Mutter, dann kommen sie für sechs Wochen in den Ferkelstall, danach geht es zum Mäster.

Die Sauen hingegen kommen fünf Tage nach dem Abstillen zurück in die Deckstation. Dort geht der Kreislauf von vorne los: geboren, um zu gebären. Im Schnitt sind es zweieinhalb Würfe pro Jahr. Nach zwei, drei Jahren, machen die alten Sauen, die noch gar nicht so alt sind, dann Platz für die Jungsauen. Endstation Schlachthof.

Nadine Henke hängt die Gummistiefel an den Haken und geht zurück in die Stallküche. Ihr Mann ist mit dem Baby los, um die beiden älteren Kinder Theis (4) und Nienke (2) vom Kindergarten abzuholen. Sie verabschiedet sich und setzt sich zurück an den Schreibtisch. Duschen wird sie später, wenn endlich Feierabend ist.