Polizeibeamte befreien einen Damhirsch von einer Rolle Maschendraht, in die sich das Tier mit seinen Geweihschaufeln verfangen hat. Eine Radfahrerin hatte das Tier beobachtet und die Polizei gerufen. (Polizei Hameln)

Polizisten haben einen bisweilen gefährlichen Beruf. Täglich können sie völlig überraschend in Gefahr geraten, Ruhestörer oder volltrunkene Randalierer können ausrasten und auf die Beamten losgehen. Demonstrationen, Präsidentenbesuche oder Hochrisikospiele beim Fußball – die Einsatzbereitschaft ist hoch, die Zahl der Überstunden auch.

Schwere Verbrechen oder die Bilder von Opfern von Verkehrsunfällen belasten die Beamten, doch bei manchen Einsätzen dürften auch die „Helfer in Not“ schmunzeln, staunen oder einfach nur noch mit dem Kopf schütteln. In Niedersachsen gab es im vergangenen Jahr eine Reihe von Einsätzen, die für die Polizisten sicher nicht alltäglich waren.

Die frostigen Temperaturen spielen einem Exhibitionisten in Braunschweig im Januar nicht gerade in die Karten. In einem Kaufhaus klaut der Mann warme Socken und eine lange Unterhose. Als er sich in der Innenstadt mehreren Frauen nackig präsentiert, alarmieren diese die Polizei. Er ist nicht nur exhibitionistischer Handlungen nach dem Strafgesetzbuch überführt, bei seiner Durchsuchung werden auch Socken und lange Unterhose als Beweismittel für den Ladendiebstahl entdeckt.

Exhibitionist posiert vor Streifenwagen

Ein anderer Exhibitionist muss erst gar nicht auf die Polizei warten: Der Mann zeigt sich im Juli nur mit Schuhen und Halstuch bekleidet, „mit dem Geschlechtsteil eine wedelnde Bewegung in Richtung vorbeifahrende Fahrzeuge“ machend. Was er übersieht: Eines der Autos ist ein Streifenwagen. Die Flucht des Nackten scheitert.

Auch nackt und auf der Flucht beschert ebenfalls im Juli ein Känguru in Bassum den Beamten einen nächtlichen Einsatz. Das aus einem Tierpark ausgebüxte, hüpfende Tier versteckte sich in einer Garage, wo es von Nachbarn gesichtet wurde. Tierpfleger können den Ausreißer schließlich ins heimatliche Gehege zurückbringen.

Als Kuhfänger bewähren sich Beamte am Vatertag im Mai in Bramsche. Gleich 39 Wiederkäuer machen sich von einer offenen Weide zu einem Ausflug auf. Fast fünf Stunden helfen mehrere Polizisten, um die Tiere wieder einzufangen. Die Kühe spazieren auf Bundesstraßen und Bahngleisen, an einer Grundschule vorbei und über einen Golfplatz. Lebensrettende Hilfe braucht auch ein Damhirsch im Landkreis Hameln-Pyrmont, der sich hoffnungslos im Gewirr eines Maschendrahtzauns verheddert. Es braucht eine Viertelstunde, bevor die Beamten das erschöpfte Tier im September mit Bolzenschneidern befreien können.

Bräutigam vergisst Zukünftige auf Parkplatz

Seit Wochen ist ein Ehepaar aus China mit einem Kleinbus auf Weltreise. Ende Juli setzt der Mann die Reise erstmal alleine fort – er vergisst seine Frau auf einem Parkplatz bei Ahlhorn und macht sich auf den Weg nach Dänemark.

Beamte sammeln die Alleingelassene nach einem kilometerlangen Fußmarsch an der Autobahn auf und machen sich trotz aller Verständigungsschwierigkeiten auf die Suche nach dem Ehemann. Nach Stunden holt der seine Frau bei der Autobahnpolizei ab. Vor dem Abschied macht das reiselustige Pärchen noch ein Erinnerungsfoto mit den Beamten.

Alleingelassen fühlt sich sicher auch eine Braut aus München, als ihr Zukünftiger sie Anfang Juli auf dem Weg zur Hochzeit nach Dänemark auf einem Autobahnparkplatz zurücklässt. Hilfesuchend wendet sie sich an die Polizei. Nach vielen Telefonaten gelingt es schließlich nach zweieinhalb Stunden, das Paar wieder zu vereinen. Die Fahrt zur Hochzeit setzen beide trotz des Missgeschicks fort.

Wildtierkamera filmt Dieb

Manchen Ganoven scheint schlicht die Weitsicht zu fehlen, und sie gehen so der Polizei ins Netz. Im September zapft ein junger Dieb bei Lüneburg Diesel aus einer Baumaschine. Was er nicht bemerkt: Eine Wildtierkamera macht von ihm während seiner Aktion ein Fotoshooting, das ihn überführt.

Für manch einen Gesetzesbrecher müssen die Beamten noch nicht mal ihre Amtsstube verlassen. In Oldenburg kommt im November ein Möchtegern-Nachwuchspolizist mit einem geliehenen Auto zu einem Bewerbungsgespräch. Zunächst stellt sich heraus, dass er schon seit 15 Jahren keinen Führerschein mehr hat. Ein Drogenschnelltest läuft für den 36-Jährigen ebenfalls nicht gut. Das Bewerbungsgespräch entfällt.

In Leer gesteht ein reumütiger Dieb im Dezember, vor rund 30 Jahren ein Polizeischild gestohlen zu haben. Den Mann plagt das schlechte Gewissen, als er das Schild auf seinem Dachboden findet. Mit dem Wissen um die Verjährung nimmt er allen Mut zusammen und gibt das Schild dem Leiter der Polizeiinspektion Leer/Emden zurück.