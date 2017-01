Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Landkreis Oldenburg Ein Schwerverletzter bei Verkehrsunfall in Hatten

Ein Autofahrer ist am Sonntagabend bei einem Unfall in Hatten in seinem Wagen eingeklemmt worden und hat schwere Verletzungen erlitten.