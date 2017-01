Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Vorfall am Sonnabendnachmittag Eisregen in Stuhr: Trecker kracht in Buchladen

Florian Kater

In Heiligenrode bei Stuhr krachte aufgrund überfrierender Nässe am Sonnabendnachmittag gegen 17 Uhr ein Treckerfahrer mit seinem Fahrzeug in ein Geschäft.