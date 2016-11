Die Hauptverhandlung gegen Rigolf Hennig war aus Sicherheitsgründen vom Amtsgericht in den großen Saal des Landgerichts verlegt worden. (dpa)

Der Pflichtverteidiger des wegen Volksverhetzung angeklagten 81-Jährigen hatte sich nach einem Disput mit dem Vorsitzenden des Schöffengerichts seiner Robe entledigt und mit seinem Mandanten den Gerichtssaal verlassen. Auf einen entsprechenden Hinweis des Richters reagierte der Anwalt mit den Worten: „Sie können meinetwegen einen anderen Pflichtverteidiger berufen.“

Dem Arzt und ehemaligen NPD-Stadtrat Hennig werden Volksverhetzung in insgesamt neun Fällen zur Last gelegt. Die beiden verbundenen Anklagen der Staatsanwaltschaft enthalten weitgehend dieselben Vorwürfe, die auch gegen Ursula Haverbeck (Vlotho) erhoben worden waren. Die 88-Jährige war am Montag voriger Woche vom Verdener Amtsgericht zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden, ihrer bereits vierten Haftstrafe wegen Volksverhetzung. Es ist noch keines der Urteile rechtskräftig.

Der Gerichtsstandort Verden ergibt sich aus der Tatsache, dass hier die rechtsextreme Zeitschrift „Stimme des Reichs“ erscheint, in denen sowohl Haverbeck als auch der zu den Herausgebern zählende Hennig Beiträge veröffentlicht haben. Es geht im Prozess um mehrere Ausgaben der Jahre 2014 und 2015, in denen unter anderem wiederholt behauptet wurde, Auschwitz sei ein Arbeits- und kein Vernichtungslager gewesen; der Massenmord an Juden werde nur unterstellt, es handele sich um „erfundene Verbrechen“.

Verlegt ins Landgericht

Auch die Hauptverhandlung gegen Rigolf Hennig, der 2006/2007 eine mehrmonatige Haftstrafe wegen „schwerer Verunglimpfung des Staates“ verbüßt hatte, war aus Sicherheitsgründen vom Amtsgericht in den großen Saal des Landgerichts verlegt worden. Anders als in der Vorwoche standen dem großen Polizeiaufgebot aber kaum Rechtsextremisten gegenüber. Hatte Haverbeck noch für einen vollgefüllten Zuschauerbereich gesorgt, waren die Zuhörer diesmal an einer Hand abzuzählen. Dabei handelte es sich nicht um Gesinnungsgenossen Hennigs, sondern vor allem um Mitglieder des „Weser-Aller-Bündnisses: Engagiert für Demokratie & Zivilcourage“ (WABE).

Hennigs Verteidiger, der 83-jährige ehemalige Richter Christian Stoll (Hildesheim), hatte gleich zum Auftakt einen Befangenheitsantrag gegen die Staatsanwältin gestellt. Diese habe „absurde, unredliche Vorwürfe konstruiert“ und „höchstrichterliche Rechtsprechung missachtet“. Hennig solle wohl als Autor unliebsamer Beiträge „mundtot“ gemacht werden. Nachdem die Staatsanwältin den Antrag abgelehnt hatte, beharrte Stoll auf einer Auszeit, um sofort Dienstaufsichtsbeschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft in Celle zu stellen. „Sonst werden wir nicht verhandeln.“

Das Gericht hat indes über abgelehnte Staatsanwälte gar nicht zu befinden. Das war dem nach eigenem Bekunden schwerhörigen Anwalt aber nicht klarzumachen. Nach einem Rededuell mit Richter Christoph Neelsen zog Stoll seine Robe aus. Zu Neelsen sagte er: „Sie handhaben das Recht sehr seltsam“, zu Hennig: „Komm, wir gehen!“