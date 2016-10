Landwirte befürchtet durch die Verlegung von Erdkabeln negative Folgen für ihre Felder. (Roland Weihrauch, dpa)

Kaum ist die Erdverkabelung der geplanten neuen Stromtrasse „Südlink“ beschlossene Sache, fordern die Bauern eine Entschädigung. Über 800 Kilometer soll der Windstrom aus dem Norden in den Süden der Republik geliefert werden. „Die Erdverkabelung ist ein massiver Eingriff in den Boden“, sagt die Sprecherin des niedersächsischen Bauernverbandes Landvolk, Gabi von der Brelie. „Die Folgen sind noch gar nicht abzusehen.“

Experten gehen davon aus, dass sich der Boden entlang der Höchstspannungsleitung erwärmen wird. Landwirte befürchten, dass dies das Pflanzenwachstum auf ihren Feldern beeinträchtigen könnte. „Tatsächlich gibt es keine Erfahrung mit Gleichstrom“, erklärt Gabi von der Brelie. Deshalb sei es auch nicht mit einer einmaligen Entschädigung für die Grundstückseigentümer getan, zumal die Ländereien durch die Trasse dauerhaft an Wert verlieren würden.

Netzbetreiber Tennet zeigt Verständnis für die Situation der Bauern, erteilt Alternativen wie einer Trasse entlang der A 7 jedoch eine Abfuhr, weil diese dann nicht nur durch Hamburg und Hannover, sondern auch durch die Lüneburger Heide führe. Eine Unternehmenssprecherin erklärte, dass sich die Entschädigung nach der Größe und dem Verkehrswert des Grundstücks richte, auch Ertragseinbußen und Folgeschäden würden bezahlt, soweit sie auf den Bau der „Südlink“ zurückzuführen seien.

Bauern verlangen langfristige Folgenabschätzung

„Die bisherigen Angebote für eine Entschädigung sind auf einem nicht akzeptablen Level“, betont die Landvolk-Sprecherin. So verlangt das Landvolk eine langfristige Folgenabschätzung über die Auswirkungen der Erdverkabelung auf die Bodennutzung. „Ein Try-and-Error-Verfahren können wir uns auf landwirtschaftlichen Flächen nicht erlauben“, so von der Brelie. Auch sei aufgrund der geringen Lebensdauer der Kabel zu vermuten, dass es zu wiederholten Eingriffen komme.

Darüber hinaus befürchtet der niedersächsische Bauernverband, dass der Eingriff in die Natur durch die neue Stromtrasse wie üblich durch die Ausweisung von neuen Naturschutzflächen ausgeglichen werden soll. Wenn deshalb landwirtschaftliche Flächen in Naturschutzflächen umgewandelt werden, seien die Bauern am Ende doppelt bestraft, so die Sprecherin. Deshalb fordert das Landvolk, beim Ausgleich für die Natur auf landwirtschaftliche Flächen zu verzichten.

„Für die Nutzung der Flächen muss es natürlich eine Entschädigung für die Grundeigentümer durch den Netzbetreiber geben“, sagt der Sprecher von Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne), Manfred Böhling. Er betont, dass die Flächen weiter landwirtschaftlich genutzt werden könnten, was bei Hochspannungsmasten nicht der Fall gewesen wäre. Auf die geringfügige Erwärmung könne man sich durch geeigneten Anbau einstellen.

Erdverkabelung wegen massiver Anwohner-Proteste

Meyer hatte sich für die Erdverkabelung stark gemacht. Das schone die Landschaft und schaffe Akzeptanz in der Bevölkerung. Die ursprüngliche Planung hatte eine weitaus kostengünstigere, größtenteils oberirdische Stromtrasse vorgesehen. Diese war jedoch auf erheblichen Widerstand von Anwohnern gestoßen. Entlang der potenziellen Trasse formierten sich zahlreiche Bürgerinitiativen. Schließlich gab der Bund der Erdverkabelung Vorrang.

Diesmal wollen die Verantwortlichen es besser machen. Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) versprach eine „transparente Abwicklung mit größtmöglicher Bürgerbeteiligung“, und Landwirtschaftsminister Meyer betonte: „Bei der Realisierung streben wir nicht die einfachste, sondern die bestmögliche Lösung an.“ Noch bis zum 29. November können Kritiker ihre Bedenken bei den Behörden vorbringen.

Die „Südlink“ gilt als Hauptschlagader der Energiewende und soll bis 2025 gebaut sein. Zunächst war eine Fertigstellung bis 2022 avisiert, weil dann das letzte deutsche Atomkraftwerk vom Netz geht. Die Mehrkosten für die Erdverkabelung werden derzeit auf bis zu acht Milliarden Euro geschätzt. Der Betreiber will sich das Geld von den Stromkunden zurückholen.