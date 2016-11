Präventionsprogramm gegen Salafismus (Julian Stratenschulte, dpa)

Vor der Genehmigung von „Islam-Informationsständen“ und Koran-Verteilaktionen sollen die Kommunen deren Initiatoren genauestens unter die Lupe nehmen. Dazu sollen die Kommunen auch auf die Erkenntnisse der Polizei und des Verfassungsschutzes zurückgreifen.

„Salafisten nutzen diese Aktionen, um mit jungen Menschen in Kontakt zu treten und salafistisches Gedankengut zu verbreiten“, heißt es in dem Erlass, der dem WESER-KURIER vorliegt. „Von diesen Ständen gehen angesichts dieser Ausrichtung erhebliche Gefahren für die freiheitliche demokratische Grundordnung aus.“ Die Kommunen müssten daher notfalls auch die Daten der Anmeldung an die Ordnungsbehörden zur Überprüfung übermitteln.

Salafisten verteilen Korane (BORIS ROESSLER, dpa)

In der Aktuellen Stunde des Landtags kündigte Pistorius zudem eine Änderung des Niedersächsischen Straßengesetzes an, um Salafismus-Werbung leichter verbieten zu können. Derzeit können die Behörden eine beantragte Sondernutzung etwa in Fußgängerzonen nur bei Gefahren für die öffentliche Sicherheit untersagen. Künftig soll nach dem Vorbild Hamburgs und Berlins schon eine Beeinträchtigung sonstiger öffentlicher Belange genügen.

In der vergangenen Woche hatte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) den Salafisten-Verein „Die wahre Religion“ verboten. Dessen Koran-Aktionen „Lies!“ galten als unverhohlene Anwerbe-Versuche für islamistische Terroristen. Der in Niedersachsen tätige Verein „Der Schlüssel zum Paradies“, der in der City von Hannover ebenfalls den Koran an Passanten verteilt hatte, war davon allerdings nicht betroffen. Auch das Land leitete kein eigenes Verfahren ein – was CDU-Fraktionschef Björn Thümler jetzt im Landtag als gefährliches Versäumnis kritisierte. „Minister Pistorius, wie halten Sie es mit der Toleranz gegenüber denen, die eine Weltreligion – den Islam – dafür missbrauchen, die Grundwerte unserer Gesellschaft zu bekämpfen?“ Der Ressortchef wies die Vorwürfe zurück: Für ein gerichtsfestes Vereinsverbot gebe es keine ausreichenden Gründe.

Der Salafisten-Verein „Die wahre Religion“ (Foto) ist inzwischen verboten. Aber es gibt noch andere Vereine, die den Koran verteilen. (Julian Stratenschulte, picture alliance / dpa)

In der aufgeheizten Debatte hielt die schwarz-gelbe Opposition der rot-grünen Regierung auch „falsch verstandene Toleranz“ im Fall der 15-jährigen Oberschülerin aus Belm vor. Das in Osnabrück geborene Mädchen trägt seit zweieinhalb Jahren in der Schule einen Nikab, einen Vollschleier mit Sehschlitz – der einzige aktuell bekannte Fall bei rund 800 000 Schülern in Niedersachsen. „Sie dulden einen fortgesetzten Rechtsbruch“, warf CDU-Mann Thümler Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) vor. „Dieses Verhalten darf kein Präzedenzfall werden.“ Daher müsse das Land sofort eingreifen. „Wenn die Schülerin selbst nicht belangt werden kann, dann wenigstens ihre Eltern.“

Das Kultusministerium sieht in der Vollverschleierung zwar selbst einen klaren Verstoß gegen das Schulgesetz, weil die Teilnahme am Unterricht auch gegenseitigen Blickkontakt und das Erkennen von Mimik erfordere. Hier genieße das Mädchen aber einen Vertrauensschutz, weil sein Verhalten so lange Zeit geduldet worden sei. Außerdem sei der Schulfrieden vor Ort nicht gestört. Ihre Lehrer würden die Schülerin schließlich seit Langem kennen. Die 15-Jährige, deren Umfeld die Sicherheitsbehörden bereits im Blick haben, gilt im Unterricht als integriert, sie zeigt sich ihren Freundinnen offenbar auch unverschleiert. Vor allem aber steht sie kurz vor ihrem Abschluss. „Ein Verweis von der Schule würde die junge Frau vollends in ihre Parallelwelt drängen“, warnte der Grünen-Abgeordnete Belit Onay.

Von Zwangsmaßnahmen gegen die Schülerin oder gegen deren Eltern hält auch Ressortchefin Heiligenstadt derzeit nicht viel. Man werde vielmehr weiter das Gespräch suchen. Bei einem Wechsel auf die Berufsschule im nächsten Sommer stelle sich die Situation jedoch anders da. Hier entfalle dann der Vertrauensschutz, man könne das Tragen des Vollschleiers verbieten. „Der Nikab hat in den niedersächsischen Schulen nichts zu suchen“, betonte die Ministerin. Ihr Haus werde daher auch eine Gesetzesänderung prüfen, um bei künftigen Fällen schnell und konsequent einschreiten zu können.